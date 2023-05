«Pague sus deudas»: exesposa de Mauricio Israel arremete con todo contra el periodista tras sus polémicos dichos contra Tonka Tomicic

Desde hace una semana aproximadamente que Tonka Tomicic ha estado compartiendo registros del viaje que se encuentra realizando en el sur de nuestro país.

Todo esto en medio del polémico caso Rejoles VIP, el que tiene como principal involucrado a su esposo Parived.

Esto ha generado múltiples reacciones. En este sentido, Mauricio Israel lanzó duras críticas en Sígueme y te Sigo contra Tonka y su viaje.

«A mí me parece que cuando uno tiene un tema pendiente todavía con la justicia, cuando las cosas no están lo suficientemente claras, no es sano hacer esto. No me parece», señaló.

«Está siendo investigada. Es objeto de interés. Tiene problemas económicos. Tiene 17 demandas civiles. Y cuando tú tienes 17 demandas civiles, no podí salir a decir ‘ah, me da lo mismo a los que les debo la plata, yo me gasto cinco palos en mis vacaciones’. No po (…) Que no haga ostentación», añadió Israel.

Sin embargo, esto no cayó nada bien en Debbie Valle, exesposa de Mauricio Israel.

Las críticas de la exesposa de Mauricio Israel

Las declaraciones de Israel contra Tonka Tomicic no le gustaron para nada a su exesposa quien se refirió a esto en Zona de Estrellas.

«Yo no la conozco a ella, ni sé cuál es su situación, la respeto mucho, pero sí me quiero referir a Mauricio» mencionó según consignó MLQH.

En este mismo sentido agregó: «Me parece terrible que estés criticando que ella (Tonka) esté ostentando sus vacaciones. Ella, así como usted, puede hacer lo que quiera»

«Usted debe una plata y no la ha pagado, se ha hecho el loco», añadió.

«Todos le debemos a los bancos, me incluyo… pagando las deudas que usted me dejó» aseguró Debbie Valle.

«¿Por qué no empieza a hablar primero de usted?, ¿de sus deudas?, ¿de la manutención de su hija? Quiero retarlo a que dé la cara, pague sus deudas», señaló la ex del rostro de TV+.