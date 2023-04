Mauricio Israel carga con todo contra Mario Velasco: «lo voy a seguir destrozando»

Este lunes en un nuevo capítulo de «Sígueme y te Sigo«, el panelista Mauricio Israel cargó con todo contra el «anfibio».

Esto debido a los dichos de Anita Alvarado en TV+, donde afirmó que tenía más de una pareja sexual.

A raíz de esto, la panelista Titi García Huidobro le consultó a sus compañeros si es que podrían tener más de una pareja sexual a la vez.

Sobre esto mismo, le señaló a Mauricio Israel: «Tú dirías por ningún motivo tener dos personas a la misma vez, si usted ha descuerado a personas de la farándula«. Esto, debido a los dichos de Mauricio Israel con respecto a Mario Velasco y el caso de las «Arañitas VIP«.

Ante esto el panelista respondió: «Lo que yo no acepto es tener dos personas y que ambas sean el amor de tu vida y que sean tus pololas oficiales«.

Luego, Andrés Baile le mencionó a Israel: «Usted destrozó el otro día a mi amigo Mario Velasco«.

El descargo de Mauricio Israel contra Mario Velasco

Ante esto el panelista de «Sígueme y te Sigo» volvió a cargar con todo contra el «anfibio»: «Lo voy a seguir destrozando porque él es una mala persona«.

«Lávate la boca con jabón para hablar de Mario Velasco«, le señaló en modo de broma Baile a Israel.

Sin embargo, Mauricio Israel siguió lanzando ácidos comentarios contra el conductor e incluso lo amenazó: «No me voy a lavar la boca con jabón, el que se la tiene que lavar va a ser él, porque si sigue hablando como está hablando, se va a encontrar, además, con una querella»

Luego para finalizar, Israel mencionó: «A lo que voy es que tú no puedes jugar con los sentimientos de las personas (…) así que no me vengan a decir que es una buena persona«