Emiten orden de arresto para famosillos del Mucho Gusto: así fue la categórica respuesta de José Antonio Neme

Tal como te señalamos hace algunos días, este lunes recién pasado se realizó una formalización una judicial tras una querella de Cathy Barriga en contra a famosillos del Mucho Gusto, debido a un reportaje emitido en el matinal.

Recordemos que el trabajo periodístico data del año 2021. Este fue realizado por la periodista, Paulina de Allende-Salazar, quien ha dado que hablar durante los últimos días. Además, aquí también figuran famosillas y comunicadores como José Antonio Neme, Roberto Saa y Diana Bolocco.

En ese contexto, el animador del Mucho Gusto y locutor del «Aló Pudahuel», respondió a esta polémica situación. Todo en medio de sus vacaciones en el extranjero. Las mismas que le han permitido visitar países como los Emiratos Arabes Unidos, Hungría, Alemania, Turquía, Francia, entre otros.

La aclaración de José Antonio Neme desde el extranjero

«Respecto a esta causa yo nunca fui notificado y si fui notificado nunca me llegó fisicamente la notificación. A lo mejor se me notificó a una dirección diferente a la de hoy», partió diciendo el animador, en conversación exclusiva con Pudahuel.

Junto con lo anterior, Neme también dijo: «la verdad es que nunca me enteré para poder ajustarme, modificar mis planes de viaje, pero la verdad es que uno siempre está a disposición de la justicia, pero en este caso fue por qué no me llegó la notificación», agregó.

Además, el animador del Mucho Gusto aclaró que su participación en el caso es en calidad de testigo. «Yo ya hablé con el equipo jurídico de Mega, mandé todos los antecedentes de mi viaje, los que se presentarán en el tribunal para determinar qué yo estaba evidentemente fuera del país, y que no podía comparecer y una vez que ya atraviese a Chile imagino que se me dará una nueva fecha», señaló José Antonio Neme.

Para terminar con sus declaraciones, el comunicador enfatizó sus ganas de colaborar con la justicia. «En ese momento, intentaré responder todas las preguntas de la justicia de la investigación que fue hace dos años», cerró el conductor del Mucho Gusto.