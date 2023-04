Mauricio Israel dio inéditos detalles sobre la salida de Fernando Solabarrieta de la televisión

Hace algunos meses Fernando Solabarrieta ha estado alejado de los medios de comunicación sin entregar detalles al respecto. Ha estado distante de la televisión, la radio e incluso de sus redes sociales. Esto ha causado incertidumbre acerca de que es lo que pasa con el reconocido periodista deportivo.

Ante su ausencia en los medios, este jueves en «Sígueme y te Sigo», Mauricio Israel explicó que se debe a las adicciones: «Recordemos que él estuvo trabajando en TVN, salió en un momento determinado porque habría llegado en un estado que no correspondía a trabajar, a hacer el bloque deportivo».

Además, el panelista mencionó: «Luego estuvo trabajando en ESPN y en la Radio Bío Bío, hasta que el año pasado fue a animar un evento y a la vuelta volcó el auto, y eso le costó que lo suspendieran de ESPN los últimos dos meses y al final le cortaron el contrato».

El presunto momento que vive Fernando Solabarrieta

Sin embargo, esto no fue todo lo que reveló Mauricio Israel. El panelista también explicó que no hay claridad sobre que sucede realmente con ex periodista de TVN y ESPN Chile, sin embargo, dio a conocer dos versiones acerca de su posible paradero.

«Se especulan dos cosas, uno sobre la situación matrimonial que estaría atravesando con Ivette. Y también se especula que Fernando estaría recibiendo tratamiento en este minuto, en qué circunstancias, dónde, cómo, cuándo y con quién, no lo sé», señaló Israel.

Además, sobre el tratamiento, el rostro de TV+ agregó: «La razón por la cuál sale del trabajo de ESPN es porque él había tenido algunas llegadas tarde o no llegadas a trabajar, y eso está relacionado con ciertas adicciones»

De esta forma se espera que el destacado periodista que ha pasado por importantes medios como TVN, Mega, ESPN, Fox Sport, etc. Pueda volver a su trabajo lo antes posible.