«Que pena que la justicia la maneje el dinero»: el duro mensaje de futbolista de Colo-Colo por nueva citación de Jordhy Thompson

El caso de Jordhy Thompson sigue siendo digno de analizar principalmente por las duras críticas que se han visto en redes sociales e incluso desde el mismo Estadio Monumental.

Recordemos que fue hace sólo unos días cuando una de las actuales estrellas plantel femenino de Colo-Colo, la delantera Isidora «Chichi» Olave, mostró su oposición al regreso de Jordhy Thompson a las convocatorias del primer equipo.

«Que pena, plena 2023 y se sigue invisibilizando la violencia de género, estos no son los principios de Arellano», dijo la goleadora del club albo, compartiendo una publicación de la Comisión de Género Rosario Moraga del Club Social y Deportivo que pide la salida del jugador de 18 años.

Pero la situación no quedó en lo anterior, ya que otra futbolista del club manifestó su descontento en redes sociales. Para ser más precisos, fue Michelle Acevedo, defensa del «cacique» y exjugadora de la «U», quien se lanzó en su perfil de Instagram.

El duro cuestionamiento de Michelle Acevedo por el caso Jordhy Thompson

En primer lugar, la jugadora del club albo compartió la publicación de un medio deportivo. Fue enesta actualización se informó de la nueva citación de Jordhy Thompson, válida por el partido de Colo-Colo contra Monagas, en el marco de la Copa Libertadores 2023.

En ese sentido, Michelle Acevedo agregó el emoji de un bostezo. Asimismo, la defensa del vigente campeón del fútbol femenino de Chile realizó una dura reflexión por el caso Jordhy Thompson.

«Que pena que la justicia la maneje el dinero», partió diciendo la jugadora alba. De igual manera, Michelle Acevedo también dijo: «que el club ponga por encima un interés común avalando cualquier tipo de conducta anti deportiva, dejando de lado los valores más importantes y que con tanta destreza mostraba David Arellano, que vergüenza», agregó.

«Siempre se pregunta el por qué las víctimas no salen de la relación tóxica al primer o segundo acto de violencia, el por qué no denuncian, el por qué no piden ayuda. Bueno, la respuesta la tienen aquí, esto fue público, donde el agresor es jugador de nuestro club, jugador de Colo Colo. Y ha quedado totalmente impune», complementó la futbolista.

«Se habla de la reinserción social, han pasado 2 meses de supuesta terapia, en el proceso se le ha visto saliendo a fiestas y teniendo conductas agresivas. Aún así se le da el alta por arte de magia», cerró Michelle Acevedo en su cuenta de Instagram.