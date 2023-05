Pablo Chill-E lanza duros dichos tras hackeo a cuenta de Coordinadora Social Shishigang

Pablo Chill-E a través de sus redes sociales mostró su descontento debido a que la cuenta de Instagram de la Coordinadora Social Shishigang fue hackeada.

Es importante señalar que esta organización realiza trabajo comunitario y constantemente está ayudando y realizando actividades en lugares necesitados de nuestro país.

Así lo hemos podido ver en distintos momentos como por ejemplo, durante los incendios que se desarrollaron en el sur de nuestro país durante el verano y también con el «Shishi trineo» que estuvo por Puente Alto entregando regalos a los niños.

Los duros dichos de Pablo Chill-E

«Jiles ctm nos borraron la cuenta de la coordinadora. Lo único que hacíamos era ayudar, informar y unir al pueblo. De seguro alguna basura cul… de la política mando a alguna otra basura a hacer esta maldad», expresó Pablo Chill-E en sus historias.

Debido a esta situación, desde la Coordinadora Social Shishigang tuvieron que crear una cuenta nuevo, la que actualmente tiene más de 5 mil seguidores.

«Se informa que nuestra cuenta fue hackeada, por lo que hemos levantado está nueva red social. Llamamos a tener cuidado con nuestras antiguas redes ya que no nos podemos hacer cargo de alguna estafa y hostigamiento. Les solicitamos compartir esta publicación, nos vemos», escribieron desde su nuevo Instagram.

La reciente gira del cantante

Recordemos que anteriormente, a comienzos de este mes, el cantante también hizo noticia debido a que se encontraba de gira por distintos lugares fueras del país como por ejemplo España e Italia.

Durante este periodo, Pablo Chill-E también iba a estar en Nueva Zelanda. Sin embargo, no le permitieron el ingreso.

«Sha, apretaron con el alma, no me dejaron entrar a Nueva Zelanda (…) Pa’ toda mi gente que me quería ir a ver a Nueva Zelanda. Yo creo que la fecha se va a reprogramar», señaló en dicha oportunidad mediante Instagram.

Además agregó: «No me dejaron entrar porque un oficial no quiso que yo entrara. Pero, bueno, son cosas que pasan»