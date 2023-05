«Sha, apretaron con el alma»: Pablo Chill-E revela que le negaron el acceso a país del extranjero

En estos momentos Pablo Chill-E se encuentra realizando una serie de shows en distintas partes del mundo. La mayoría de estos los ha realizado en Europa.

En este sentido, el artista se iba a presentar en un país insular ubicado en Oceanía: Nueva Zelanda, sin embargo, sus fechas tendrán que ser reprogramadas.

Esto se debe a que el cantante urbano no pudo ingresar al país. «Sha, apretaron con el alma, no me dejaron entrar a Nueva Zelanda» escribió en una historia de Instagram.

Luego, volvió a publicar una historia en sus redes sociales para explicar la situación que sucederá con sus shows.

La explicación de Pablo Chill-E

«Pa’ toda mi gente que me quería ir a ver a Nueva Zelanda. Yo creo que la fecha se va a reprogramar» señaló en su historia». Además agregó: «Yo creo que pronto voy a ir, para todos los chilenos de Nueva Zelanda. Voy a ir prontito«.

Además, sobre las razones por las qué no lo dejaron entrar a dicho país indicó: «No me dejaron entrar porque un oficial no quiso que yo entrara. Pero, bueno, son cosas que pasan».

El cantante también habló sobre sus próximas presentacionas. «Ahora voy a ir a la gira pa’ España. Voy a ir a Barcelona, Madrid, Málaga, Zaragoza y pa’ Valencia. Así que activo ahí, para toda mi gente de España. Les quiero un besito. Y perdón a los de Nueva Zelanda«, señaló según consignó ADN.

Cabe mencionar que durante las presentaciones que ha realizado el último tiempo Pablo Chill-E ha visitado distintos países en Europa, tales como España e Italia.

De esta forma, el interprete que recientemente estrenó su mixtape El Duende Verde, tendrá que esperar para poder presentarse en Nueva Zelanda.

Es importante señalar que el cantante urbano ha expresado que durante su gira ha recibido el cariño de muchos chilenos que están en el extranjero.