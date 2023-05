¡Mamá primeriza!: Vanesa Borghi sorprende al contar que está embarazada

Vanesa Borghi remeció el mundo del espectáculo durante las últimas horas, después de revelar que está embarazada por primera vez a poco más de un mes de cumplir 40 años.

Esta revelación la hizo recientemente la comunicadora, mediante una reciente conversación con Revista Sarah, donde confirmó la excelente noticia para ella y su pareja, Carlos Garcés.

¡Vanesa Borghi más feliz que nunca!

La conversación con el medio antes mencionado comenzó destacando el gran momento de Vanesa Borghi en la actualidad. En ese contexto, la exconductora de Morandé con Compañía confirmó la gran noticia.

«Sí, yo creo que ya se nota un poco, ¿no? Estoy recontraembarazada», reveló la comunicadora. Junto a esta excelente novedad, la argentina-chilena confirmó que siempre quiso formar un familia y que estaba muy feliz con su pareja.

«Estoy feliz con Carlitos, no sé qué te puedo decir, porque en realidad está todo bien. No hay nada que te pueda contar que hoy me haga ruido. Está todo bien en este momento de mi vida», continuó diciendo Vanesa Borghi según lo consignado en el sitio web de Revista Sarah.

En tal contexto, la comunicadora aseguró que todo sucedió muy rápido y que no estaba entre sus planes ser madre. «No fue algo buscado, pero sí muy deseado. Habíamos hablado (junto a Carlos Garcés) de que nos encantaría, porque él es muy ‘guaguatero’, muy de familia; de hecho, tiene 15 tíos», destacó la ex Morandé con Compañía, contando que antes había intentado quedar embarazada con tratamiento.

«¡Muy (feliz)!, pero igual tengo harto miedo. No de ser mamá, eso uno lo va aprendiendo en el día a día, pero cada vez que llega una nueva ecografía pienso: “¿Está todo bien?”, y lógicamente te da miedo. Todo el mundo me preguntó si lloré en la primera ecografía, ¡y no!, yo solo quería que me dijeran que estaba todo ok, pero imagino que son miedos que uno tiene como mamá primeriza», confesó Vanesa Borghi junto con señalar que ahora su vida es más linda y que la confirmación de su embarazo la recibió el 25 de diciembre pasado (ya tiene cinco meses de embarazo).