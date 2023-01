¡Acaramelados en París!: La romántica postal de Vanesa Borghi y su pololito

Vanesa Borghi, mantuvo una relación de 11 años junto a su ex marido, Danilo Sturiza. La pareja terminó en marzo del año pasado. A mediados de diciembre, la influencer participó en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde se reveló la identidad de su nuevo pololo.

A través del estelar se refirió al motivo del quiebre con su ex marido. «Te puedo decir que estaba pasando por un proceso de ser mamá y no se dio. Es un proceso difícil, doloroso, cuando las cosas no se dan», comentó.

No obstante, en la misma instancia, logramos identificar a la nueva pareja de la ex conductor del «MCC». Carlos Garcés, ingeniero comercial, fue a quien vimos en las breves capturas que mostró CHV entre bambalinas. De primera, se nos mostró al hombre de espalda, aunque posteriormente, se volteó para mirar directo a la cámara.

El romántico momento de Vanesa Borghi

Al destapar al pretendiente, la parejita, ha publicado un montón de momentos a a través de sus redes sociales. De hecho, hace unas semanas Carlos, compartió unos registros de la pareja de los más bien en una tinaja, mientras se encontraban de vacaciones en el sur de Chile.

En estos momentos, Vanesa Borghi y su pololo, están en la mítica ciudad del amor y de las luces. Los tortolitos se encuentran recorriendo la capital francesa de arriba abajo, a través de sus redes sociales, podemos ver como han visitado el Museo del Louvre, palacio de Versalles o las Galerías Lafayette.

«Muy muy cansando el día de hoy«, agregó Vanesa Borghi en una fotito.

En unos de los videos, podemos ver como la presentadora acudió a una fotógrafa para que les tomará unas fotos profesionales a la parejita.

«Síganla! Es un amor y hace unas fotos atómicas! Ya quiero verlas!!! @memoriesofparisphotos de casualidad llegué a su Instagram y me encantó su trabajo. Así que si en algún momento tienen pensado ir para Paris ella les puede hacer una sesión muy linda», comentó Vanesa Borghi en el registro.

Revisa aquí los registros: