Rocío Toscano: ¿cuál fue el reciente conflicto que tuvo la actriz con referente del género urbano chileno?

Últimamente Rocío Toscano ha generado múltiples noticias. Esto se debe a que la actriz recientemente respondió a una funa de parte de un emprendimiento de camas.

Además, ha esto se le suma un polémico comentario que realizó anteriormente sobre un reconocido cantante urbano, se trata ni más ni menos que de Cris MJ.

El hecho ocurrió luego de que el polémico artista hiciera una profunda reflexión sobre el incidente que protagonizó, en el que apareció en un live de Instagram exhibiendo un arma.

Ante esto, una página de Instagram dedicada a la música urbano compartió las palabras de Cris MJ. Publicación que fue comentada por Rocío Toscano quien arremetió con todo en contra del cantante.

«Que aprenda a escribir y hablar y a ubicarse por favor!«, escribió la actriz.

Como era de esperarse, este comentario generó múltiples reacciones.

«Cállate, vive tu mundo nada más. No todos nacemos perfecto, todos cometemos errores», «ajjjajaja la mea perso si naciste en cuna de oro»; «creo que tu tampoco sabes escribir», fueron algunas de las respuestas que recibió Rocío Toscano en la red social.

¿Cuál fue la reciente funa hacia Rocío Toscano y qué respondió?

Recientemente Rocío Toscano fue funada por una pyme dedicada a vender camas.

Esto se ocasionó debido a que la actriz le ofreció un canje a cambio de uno de sus productos.

Cabe destacar que no llegaron a ningún acuerdo y el emprendimiento la funó por redes sociales.

Para los que no entienden, ella me hablo cotizando una cama por Instagram, luego me dijo que si yo quería hacer canje y cuales eran los productos, se los mande ( dos posibles productos ) considerando que necesitaba de 2 plazas. Al parecer no le gustaron», comenzó señalando la cuenta dedicada a la venta de camas.

«Le pregunté cuáles le interesaban para conversar y verlo, inmediatamente se fue a un modelo que vale más de 400 mil pesos, con cajones, tipi y DE DOS PLAZAS. Cero consideración, agradecí el tiempo pero le dije que no porque obvio se salía del presupuesto, y su respuesta fue JAJA OK Y BLOQUEARME. Ni gracias por el tiempo perdido», agregó

Sin embargo, esto no quedó hasta acá y Rocío Toscano respondió tajantemente a las acusaciones en su contra.

«Disculpa, ¿cuál fue el aprovechamiento? Subir esta conversación sin haber llegado a ningún acuerdo. La forma en la que conversamos por wsp súper desagradable tus respuestas. ‘Jajaja OK’ es lo mínimo que respondería una y mil veces«, expresó la actriz.