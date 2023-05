«Se me parte el alma»: el sentido mensaje de la mamá de Marcianeke en duro momento de su hijo

En el marco de las preocupantes publicaciones de Marcianeke en redes sociales, su madre actualizó sus historias de Instagram con emotivo mensaje de apoyo.

Iyassna Muñoz, la mamá del artista urbano, reaccionó al complejo momento de su hijo quien se vio afectado de sobremanera por el lamentable fallecimiento de su amigo y colega, Galee Galee.

¿Qué dijo la mamá de Marcianeke en el duro momento de su hijo?

«Hijo. Nunca olvides que te amo. Que disfruto cada momento a tu lado. Me alegras el día con tu sonrisa. Me llenas de orgullo con tus logros», inició Iyassna Muñoz en su perfil de Instagram, mediante la publicación en la que se refirió a Marcianeke.

Junto con lo anterior, la mamá del artista urbano agregó: «también se me parte el alma el verte triste. Pero hijo no importa la edad ni la situación, no importa la hora ni el lugar, cuando me necesites llámame. SIEMPRE ESTARÉ», continuó escribiendo Iyassna Muñoz, quien además añadió: «tu eres un guerrero, un viejo chico. Me enseñaste a no rendirme, a ser fuerte, hijo cuando la vida se ponga dura te sientas solo recuerda que significas todo para mi. TE AMO HIJO», cerró la progenitora del cantante urbano en la red social.

A continuación te dejamos la postal en su cuenta de Instagram:

Las especiales declaraciones de la madre del cantante

Fue a inicios de este mes cuando Iyassna Muñoz se refirió al importante apoyo que ha recibido por parte de Marcianeke, principalmente cuando ella se separó de su marido.

«Matías me aconseja hasta el día de hoy. Me dice: «Mamá, la mejor terapia es el deporte. Porque uno no se quiere poniéndose una polera de marca, uno se quiere cuando su cuerpo se siente bien», confesó la mamá de Matías Muñoz (Marcianeke).

En tal contexto, Iyassna Muñoz aseguró que el artista urbano fue un gran apoyo en este proceso. «Una mañana estaba sola y me quería traer a vivir con él a Santiago. Yo le decía que no se hiciera responsable, porque el problema era de la pareja. Que él iba a seguir siendo su papá y yo su mamá», recordó la madre de Marcianeke.