«Siempre serán mi prioridad»: el emocionante mensaje de Daniela Aránguiz después de su polémica con Maite Orsini

Daniela Aránguiz ha estado en el ojo del huracán durante el último tiempo. Esto se debe a un polémico incidente que protagonizó en el que también están involucrados Jorge Valdivia y Maite Orsini.

Resulta que la panelista de Zona de Estrellas filtró pantallazos de íntimos chat que supuestamente tuvo con su expareja y la diputada.

En este sentido lo que más llamó la atención y generó más cuestionamientos fue el hecho de que Daniela Aránguiz compartió una conversación que habría mantenido con Orsini. En esta se puede apreciar un calzón y un tubo de clotrimazol, los que se presume que le pertenecerían a la diputada.

Esto generó múltiples reacciones, principalmente críticas para Daniela Aránguiz por no superar su relación con Jorge Valdivia.

Debido a esto, Aránguiz se refirió al tema en Zona de Estrellas. En esta oportunidad abordó las razones que provocaron su polémico actuar. De este modo, responsabilizó a su ex. «Yo no reacciono si no me hacen algo antes«, señaló. Ya que, explicó que Valdivia se excusó de no pasar el fin de semana junto a sus hijos como le tocaba.

De todas formas, durante dicho programa, la influencer reconoció que hizo algo que no debió haber hecho.

La tierna foto familiar de Daniela Aránguiz

Luego de varios días de polémica, Daniela Aránguiz parece querer dar vuelta la página.

En este sentido, recientemente publicó una tierna foto de un momento familiar junto a sus retoños. Acá se les puede observar disfrutando de la playa en Antofagasta.

«Siempre serán mi prioridad, mi 1 opción mi más grande Amor mi Familia ❤️❤️❤️ nos encanto conocer Antofagasta un viaje cortito pero lleno de momentos lindos», escribió Daniela Aránguiz para acompañar el registro.

«Razón suficiente para que puedas estar bien Dany y al 100 % para ellos. Nuestros hijos son los mas valiosos que tenemos!👏❤️ eres fuerte». «Focaliza tu energía Daniela , eres una mujer completa y con una fuerza admirable !!! Claro que podrás salir de esta y de otras . Tu siempre pa arriba 👆». «Así es, los hijos son la prioridad de las madres». Fueron algunos de los comentarios que recibió en su red social.