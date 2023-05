«Todos facturando con Karol G»: el palo sin filtro de Yailin la Más Viral que salpicó a Anuel

Anuel ha hecho todo lo posible para llamar la atención durante los últimos días, lanzándose contra Karol G y Feid sin pensar que su expareja, Yailin la Más Viral, también entraría al juego.

Recordemos que el puertorriqueño le envió «palos» a la oriunda de Medellín en su tema «Más Rica Que Ayer». Esto antes de lanzar la canción «Mejor Que Yo» que el mismo Anuel se la dedicó a la «bichota» en su perfil de Instagram. «Te la dedico bebe 😘😘😘😘😘 @karolg», señaló el responsable de la frase «Real hasta la muerte» encendiendo las redes.

¿Qué fue lo que dijo Yailin la más viral para dejar las redes en llamas?

Resulta que la expareja de Anuel también se unió al «cahuín» internacional del momento, haciendo referencia al exitoso y más reciente álbum de Karol G en una foto de su cuenta.

«Mañana será bonito 🍭🌈», señaló Yailin la Más Viral, generando diversas reacciones en su foto con más de un millón de me gusta junto con sobrepasar la cifra de los 115 mil comentarios.

«O facturamos to’ o me llevo la caja chica😂»; «Yailin se unió a la facturación 🔥»; «Yo no busco el chisme, el chisme me busca a mi😂», «Si no puedes con el enemigo, únetele»; «todos facturando con Karol g jajaja»; «Anuel obsesionado con ferxxo y por aca con karolg 🤣🤣»; «SE PRENDIÓ ESTA VAINA🔥🔥🔥🔥🔥»; «Ni la rosa de Guadalupe fue tan atrevida en sus historia !!!!! 😂», reaccionaron algunos de los cibernautas en la postal que dejó la grande.

El reciente palo del puertorriqueño al FERXXO

Cabe destacar que la foto de la expolola de Anuel se subió antes del mensaje sin filtro del propio puertorriqueño. «Y esta se la de dedicó a tu novio bb 💚», soltó Anuel en su cuenta de Instagram.