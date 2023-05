«Será que Feid la dejó»: el tremendo palo de Anuel a Karol G durante su concierto en Estados Unidos

Anuel no se cansa de lanzarse contra Karol G durante sus canciones e incluso conciertos, tal como ocurrió hace poco en uno que realizó en Estados Unidos.

Recordemos que el puertorriqueño viene dándole con todo a la «bichota» durante el último tiempo. Así ocurrió solo una semana más tarde de que Karol G lanzara su canción con Shakira llamada «TQG» que forma parte del álbum «MAÑANA SERÁ BONITO».

En ese entonces, Anuel lanzó «Más Rica Que Ayer», trabajo con Mambo Kingz y DJ Luian, una canción que contó con una letra más que controversial.

«Bebecita, estás más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Se ve que no te sabe querer. Conmigo te ve’ mejor que con él», dice parte del tema, que se suma a otro extracto más que polémico: «Sigo siendo el nene y me escribe’. Tírame el DM, no pa’ estar peleando. Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué», agregó el puertorriqueño.

El palo para Karol G durante su paso por Estados Unidos

Fue en «gringolandia» donde Anuel volvió a dar que hablar gracias a su inesperado «palo» a la oriunda de Medellín. Esto al cambiar la letra del tema antes mencionado.

«La baby me envió una foto. Me dice que esto quede entre nosotro’. Y muchos corazone’ roto’. ¿Será que el novio la dejó?», dice la parte original del tema y que modificó el puertorriqueño para incluir a ni más ni menos que al «FERXXO».

«Será q feid la dejoooooooooooo 🥰🥰🥰🥰», lanzó Anuel sin ningún tipo de filtro, siguiendo la línea de los rumores de que Feid y Karol G mantienen una relación.

Este momento tuvo varias reacciones, incluso desde Chile. Pues el cantante nacional, Balbi El Chamako, llegó a la publicación para reaccionar al «bosque» de su colega internacional. «Ah andai tirándolas piola😂», escribió el artista nacional, dando cuenta del evidente mensaje de Anuel en su perfil.