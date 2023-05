La inquietante confesión de mujer que bailó en Cesfam de Talcahuano: «No sé si alguien pueda hacerme algo»

Johanna Cares, la mujer que se dejó la grande tras su baile en un Cesfam de Talcahuano sacó cuentas alegres después de acumular miles de seguidores en su Instagram, sin embargo, el video viral también trajo cosas negativas.

Así lo confirmó la mujer en su perfil con más de 28 mil cibernautas viendo sus actualizaciones. Esto ya que la instructora de twerk actualizó sus historias de Instagram tanto para agradecer el «apoyo y buena onda», y para informar sobre las consecuencias de la viralización de su espectáculo.

Las recientes declaraciones de la mujer que bailó twerk en un Cesfam de Talcahuano

«Igual no les miento que tengo un poco de susto por mi integridad física en este momento. Yo no sé si alguien pueda hacerme algo en la calle solo por el hecho de lo que pasó (show en el centro asistencial). Me da un poco de susto», indicó Johanna Cares para comenzar, según pudo rescatar Corazón.

Pero esta preocupación personal no fue lo único malo que trajo el video viral. Igualmente, la también fonoaudióloga informó que hay personas que están vendiendo contenido erótico haciendo creer que es ella, mintiéndole a la gente que lo está adquiriendo.

«Hay gente que está vendiendo fotos de no sé quién, y las está ofreciendo como si fuese yo, fotos desnuda. Creo que son packs, no sé. Yo nunca he hecho ese tipo de cosas, no me he sacado fotos así», advirtió Johanna Cares, ratificando en más de una ocasión que no es ella.

De igual manera, para ir finalizando sus aclaraciones, la instructora de twerk aseguró que si ella incursiona en ese tipo de contenido, se lo hará saber a sus seguidores en su ahora más que masivo perfil.

«No les compren cosas a gente que dicen que soy yo. Es imposible que sea yo, porque nunca me he sacado fotos de ese tipo. Así que… que no los estafen chiquillos, chiquillas», expresó Cares en las historias de su cuenta en la red social.