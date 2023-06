Alexis Sánchez: el sorprendente cambio en el futuro del histórico de La Roja

Alexis Sánchez ha brillado durante esta temporada con el Olympique de Marsella. Es por esto que han surgido varios rumores sobre el interés de diversos clubes importantes por contar con el tocopillano dentro de sus filas.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer una noticia que cambiara por completo el futuro de Alexis.

El sorprendente cambio en el futuro de Alexis Sánchez

Resulta que recientemente se confirmó que Igor Tudor dejará de ser el director técnico del Olympique de Marsella.

«Ha sido un honor trabajar en el club, en esta familia con hinchas como pocas veces encuentras. A nivel personal, he crecido. Dejo el club en mejor situación en la que lo había encontrado. Me voy por motivos privados y profesionales. No fiché con otro club. No estoy enojado con nadie«, explicó el todavía entrenador de Alexis Sánchez según consignó ADN.

«La liga francesa es buena, con un buen ritmo. Jugamos un buen fútbol, ​​lo que emocionó al público y fue apreciado. Pudimos poner la cultura de la exigencia que es muy importante en un club, tenemos buenas bases para el futuro y espero que en el corto plazo encontremos al Marsella en su lugar, con muchos trofeos«, añadió Tudor.

De este modo, el DT de 45 años dirigirá al Olympique de Marsella de Alexis Sánchez por última vez este fin de semana. Específicamente el sábado 3 de junio en el cierre de la Ligue 1.

Cabe mencionar que Tudor, en distintas oportunidades elogió el nivel mostrado por el seleccionado nacional. «Cuando ves a todos estos extraterrestres del fútbol como Messi, Ronaldo, Mbappé y Haaland, Sánchez está justo detrás de esos aliens. Cuando tenemos que sacarlo, lo sentimos«, comentó hace algunas semanas.

Además, hace un tiempo AS Chile informó que desde la Juventus están interesados en Igor Tudor como su nuevo entrenador. Sin embargo, esto no sería todo, ya que según consignó el medio ya nombrado al DT le gustaría llegar con Alexis como su flamante refuerzo. De todas formas, hasta el momento no hay nada confirmado.