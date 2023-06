«Cero aporte»: continúan las duras críticas contra la hermana de Claudia Conserva por nuevo programa de TV+

El regreso de Claudia Conserva al mundo televisivo no ha pasado para nada desapercibido.

La reconocida animadora es la conductora del nuevo programa de TV+, «Claudia Conversa», juego de estar alejada de su trabajo debido a un cáncer de mamas que se le diagnosticó en junio del año pasado.

Este nuevo espacio cuenta con la participación de Titi García-Huidobro, Fran Conserva, Álvaro Morales, la voz en off de Gilberto Gil y Juan Carlos «Pollo» Valdivia, esposo de Claudia Conserva.

Cabe destacar que Claudia Conserva ha estado muy activa en sus redes sociales realizando publicaciones acerca de «Claudia Conversa». Sin embargo, lo que más ha llamado la atención han sido las constantes críticas que ha recibido.

Gran parte de estos comentarios negativos son dirigidos a el programa, mientras que otros están destinados a los panelistas. En este sentido, hay muchos van orientados a Fran Conserva, hermana de Claudia.

En este contexto, recientemente, la conductora de «Claudia Conversa» hizo una nueva publicación relacionada con el nuevo espacio de TV+.

«Acá estamos! Te acompañamos en dos horarios 14:00 y 19:00 @claudiaconversatvmas 💧», escribió.

Ante esto, diversos cibernautas emitieron duras críticas hacia el programa y Fran Conserva.

Las duras críticas hacia la hermana de Claudia Conserva por su participación en el nuevo programa de TV+

La última publicación en Instagram de Claudia Conserva dejó varios comentarios negativos para su hermana.

«La hermana de la Claudia sobra 🤨cero aporte ningún brillo!! Que se vaya pa la casa porfavor 🙏». «Todo bakan ..solo que la hermana de la Claudia como que no encaja antes y ahora menos solo eso…». «La Fran cero aporte. No gusta». «La que sobra es la hermana no tiene ángel es mi opinión». Fueron algunos de estos.

Cabe destacar que ante las constantes críticas que ha recibido Claudia Conserva por el nuevo programa de TV+, varios de sus seguidores han realizado comentarios de apoyo.