«Que buen grupo»: el respaldo a Claudia Conserva tras duras críticas por su nuevo programa en TV+

Claudia Conserva regresó al mundo televisivo de la mano de «Claudia Conversa». Espacio de TV+ que ha estado marcado por múltiples reacciones, entre ellas fuertes críticas.

La reconocida animadora ha realizado distintas publicaciones acerca del nuevo programa a través de su Instagram. Ante esto ha recibido una ola de comentarios de los que gran parte son negativos.

Cabe destacar, que las críticas no son exclusivamente dirigidas a Claudia Conserva, sino que al programa en general.

«Alguien ve esto?». «Sinceramente fomeee el programa ,lo único que rescató es Gilberto Gil». «Q programa mas fome». «Pollo foooome». «Que fome se ve el programa sin ningún brillo cambiaron para peor el programa». «Ummmm…no dió el programa…». «Que patético el programa 😒». «Fomeeeeee y sobre actuado..». «Un regreso forzado». «Se juntó lo más desagradable de animadores «. «Que animador y programa más fome..». Son algunos de los comentarios negativos que recibió en su última publicación de Instagram

De todas formas, también hubo varios cibernautas que ante los feroces cuestionamientos tomaron la decisión de prestarle ropa a Claudia Conserva.

El respaldo a Claudia Conserva tras feroces críticas por su nuevo programa en TV+

«Somos muchos más los que vemos tu programa porque nos entretiene un montón. Exito en este proyecto😍😍 Que buen grupo…❤️». «Si encuentran fome el programa no lo vean! Así se ahorran su mala onda 😘». «Yo no se para que lo ven los que dicen que son fome, nadie los obliga son copuchentos😂😂..siempre la mala honda de criticar y no ver lo bueno…así serán sus vidas??👏👏». «👏❤️🙌 Claudia que Rico verla ya con su pelito creciendo mi niña preciosa muchas bendiciones y éxitos en su vida junto a su hermosa familia». «Que buen grupo…❤️». Fueron algunos de los comentarios positivos en la última publicación de Claudia Conserva.

De este modo, varios seguidores de la animadora se cuadraron con ella y defendieron a «Claudia Conversa» de TV+.