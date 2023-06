El Show de la Tencha trae una impactante historia de desamor: «Yo toda mi vida quise estar contigo»

Durante la jornada de hoy, en el Show de la Tencha, nuestra querida viejita recibió el llamado de un auditor que se encontraba sumamente afectado por una pena de amor.

Desde el comienzo de la llamada el hombre se mostró muy apenado y le contó su impactante historia en medio de llantos.

Resulta que que su prometida, con quien estuvo durante 15 años terminó con el oyente del Show de la Tencha a solo días de su boda.

Sin embargo, esto no es todo ya que señaló que todo esto se lo dijeron por WhatsApp. Además, la chiquilla estaría conociendo a otra persona.

«Me escribe por WhatsApp que se dio cuenta de que el amor se le había ido hace tiempo y estaba conociendo a alguien», le contó el auditor a nuestra Tenchita

«No soy quién para destrozarle el corazón a mis hijos»

Cabe destacar que este hombre tiene dos hijos con su ahora expareja. En este sentido mencionó que lo que más le ha costado es explicárselo a estos y que incluso se ha echado la culpa.

«Dije que yo estaba inseguro, y que yo necesitaba un tiempo para mi. Mis hijos no me quieren ver (…) No soy quién para destrozarle el corazón a mis hijos», le señaló nuestra Tencha.

Además, el oyente la radio señaló que le pagó un viaje a la playa para su despedida de soltera, pero que esta nunca se realizó y se fue con su amante con quien lleva saliendo alrededor de 6 meses según comentó nuestro apenado oyente.

El hombre se lamentó el hecho de que su expareja no haya sido sincera antes con el.

«Yo le dije ‘yo no te puedo a obligar conmigo’. Yo lo único que le decía es ‘me lo hubieras dicho, yo toda mi vida quise estar contigo'», le contó a nuestra Tenchita.

El hombre aseguró estar destrozado, ante lo que nuestra querida viejita se mostró muy comprensiva y le entregó mucho animo para todo lo que le espera.