La conmovedora llamada entre madre e hijo que se vivió en El Show de la Tencha: «Quiero tenerte siempre»

Durante la jornada de ayer en El Show de la Tencha, se emitió una emotiva llamada de un hijo a su madre.

El auditor de nuestra radio partió contándole a nuestra Tenchita la labor de su madre. Este mencionó que es la mejor mamá y que se ha portado excelente con el.

Escucha el audio a continuación:

Además, agregó: «Me han llegado algunos charhazos por porfiao (…) Por el crecimiento nomas po. Aparte de ser un hijo loco. Incluso, una vez me fui hasta de la casa y ahí me estaban esperando con la cuchara de palo.

Asimismo, el hombre le reveló a nuestra viejita un concejo que le dio su madre. «No le crea a las mujeres» le habría dicho.

Luego, de esto desde El Show de la Tencha llamaron a la mamá que se pudiera comunicar con el hombre.

Al contestar la mujer no sabía de donde la estaba llamando su hijo. No se enteró hasta que escucho la voz de la Tenchita, lo que desató su felicidad, ya que aseguró que la escucha todos los días.

Luego, nuestra viejita le dio el espacio al hombre para que este le pudiera dedicar algunas palabras a su madre.

El emotivo momento entre un auditor y su madre

«Bueno mamita (…) Decirte que te amo mucho. De verdad, hemos pasado altos y bajos, pero hemos salido siempre adelante. Eres una mamá increíble. Te agradezco toda la vida. Eres una excelente abuela también, mis hijos te aman», partió señalando el hombre.

«De verdad estoy super emocionado. Te agradezco todo y de verdad mamita quiero tenerte siempre», agregó.

Ante esto, la madre no aguanto el llanto por la emoción y le respondió.

«Gracias hijo. Muchas gracias de verdad. Yo me siento orgullosa de tenerte a ti, a tu hermano los amo (…) Estoy muy agradecida. Es una gran sorpresa de verdad» contestó la mujer.

Antes de finalizar la llamada, la madre dio a conocer un momento que atesora con respecto a su hijo. Este es el día en que nació su nieta.

Luego al despedirse, la auditora de nuestro programa agradeció a su hijo por el llamado que le hizo y por los nietos que le dio.