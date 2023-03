Auditor infiel llama para disculparse con su prometida y no lo aceptan en «El Show de la Tencha»

¡Para no creer! Un auditor hoy nos llamó en el Show de la Tencha, para pedirle perdón a su prometida tras mensajearse con una ex.

La cosa no era tan fácil, puesto que según lo que reveló su polola, él le mandaba hasta el horario de salida de su trabajo a la ex. Claramente, ella sabía que él que la hace una vez, la hace otra sin dudarlo, aunque pida mil perdones.

«Hable con mi ex»

«Estoy sufriendo Tencha, me mande un condoro con mi polola y ya no se como arreglar el caso. Desde hace un año. Todavía quiero casarme, pero no se si ella quiere», inició el auditor.

«Me hablo una ex, el otro día. Seguí el juego de hablarle por WhatsApp, no llegué a nada. Y terminó conmigo», sumó.

«Fue una conversación bien subida de tono. Me mando fotos y le dije que estaba rica, no llegue a nada», agregó Fabián.

Tenchita, un poco desconcertada, aceptó llamarla, aunque no creía que ella lo perdonara.

De partida, habló el auditor, y se sentía extraño el ambiente. «Alo mi amor, quiero decirte que te amo y estoy muy arrepentido, quiero que me creas por favor. Te estoy diciendo la verdad»

«Estoy ni ahí con recibir, ni una llamada«, comentó Francisca.

«No llegue a nada, yo te amo», le replicó Fabián.

«Son palabras vagas, Fabián es como si te robara plata, si lo hago una vez, siempre desconfiaras», explicó ella.

Francisca, dijo que tenia inseguridad, ya que no creía que no se habían juntado, puesto que él le mandó hasta su horario. Y todo justo antes de que se casaran.

En eso interviene nuestra viejita, «Yo te entiendo, te apoyo a ti». «Nos habíamos comprometido y se lo paso por la raja», le contestó a nuestra Tencha.

«Si no le cree, no le cree no más po’ mi amor», le responde nuestra viejita.

Francisca, no lo perdonará. De hecho, no quiere cometer los mismos errores que se su familia y no dejara pasar la «conversación».