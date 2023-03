¿De dónde salió el «charlestón» que suena en El Portal del Web? Aquí te lo contamos

El Portal del Web nos sigue trayendo constantemente momentos para reír a más no poder, algo que en esta ocasión no fue ningún tipo de excepción. Probablemente, si eres un seguidor constante de nuestro tan querido programa, te hayas dado cuenta que el Black y el JL Godoy que le dicen, empezaron a cantar una particular canción recientemente.

Si aún no cachas de qué tema te estamos hablando, te dejamos la frase clave que incluye en su letra y dice así: «charlestón, charlestón, charlestón».

¿De dónde salió el «charlestón»?

Todo ocurrió en una nueva sección que salió recientemente en nuestro querido Portal del Web , la cual lleva el nombre de «El Precio de los Cachureos». Algo así como «El Precio de la Historia», pero con todo el corte de la RadioActiva.

Fue en aquella sección en donde nuestros cabros recibieron una llamada por parte de una de nuestras auditoras, quien dejó a caer el particular objeto que estaba vendiendo. «Vendo un traje de charlestón, está impecable», dijo en un principio.

Agregando que «está con los collares, el cintillo con plumas, lentejuelas y está en excelente estado».

Aquí, nuestro querido JL sacó su toque de humorista en modo «Magnifique» y se mandó una joyita de chiste. «¿Sabes quién usó este traje Cristián? Charlestón Aránguiz».

Después de las risas que esto provocó, se vino el momentito que te veníamos adelantando. Comenzó a sonar de fondo una particular melodía y a los cabros se les prendió la ampolleta para sacar la pegajosa letra.

«Atención, porque si quieres bailar y moverte al ritmo del charlestón (charlestón, charlestón, charlestón), compra ahora en «El Precio de los Cachureos», el traje de charlestón de la amiga», dijo el JL, antes de pegarse el show con nuestro querido Blacki.

Posteriormente, la mujer contó que este traje lo compró para una ocasión especial, aunque no lo usó más allá de eso.«Fui a una fiesta de época, es de la marca California», expresó, agregando «me caí 3 veces nomás en la fiesta».

Después de todo esto, la mujer continuó con su respectiva oferta, aunque no sin terminar con la ya mencionada canción una última vez.