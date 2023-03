Bailarín de Pole Dance nos confesó su gran problema en El Portal del Web

Nuestros queridos DJ Black y JL Godoy, siempre nos sorprenden con sus travesuras y divertidas anécdotas al aire durante El Portal del Web, las cuáles nos hacen reír hasta que nos duela la guata.

Hoy en martes de cochineo’, les llegó una llamada bastante novedosa, puesto que el auditor bailaba nada más ni nada menos que pole dance.

Revive el momento acá:

El innovador

«Soy de Antofagasta y practico Pole Dance, conocí a mi polola hace dos años y fue tema al principio. Pero en mi academia, soy el único hombre», empezó explicando el auditor.

«Son puras mujeres las que practican ahí, he invitado a mis amigos, pero nada. El tema, es que a mi polola, le incomodaba, pero yo le decía se practica sin ropa, si no te puedes resbalar. Y trucos que no te salen», agregó.

«La vestimenta, es una licra que es prácticamente un boxer, tiene que ser muy ajustada, en caso de abertura de piernas, no se arranquen», agregó el auditor en El Portal del Web.

Inmediatamente nuestro DJ Black, quiso hacer una encuesta entra los oyentes para que vean el trabajo del bailarín.

«yo quiero ver su Instagram, tarea para la u», «Que lo muestre, que lo muestre» y «Hay que mirar para saber si la novia tiene razón», fueron algunos de los comentarios.

«Ella practica natación, y le dije al igual que tú, también tengo traje para el deporte. Lo solucione dándole confianza, a mi me interesa más el deporte», terminó relatando.

¿Qué opinas tú? ¿Le harías problema a tu pareja por realizar este deporte?

¿Dónde puedes escuchar a El Portal del Web?

A continuación pasamos a dejarte la lista de diales actualizados para que puedas escuchar la radio de la gente feliz en tu área.

Arica: 89.7

Iquique: 90.7

Calama: 98.5

Antofagasta: 100.5

Copiapó: 92.1

La Serena/Coquimbo: 100.9

Ovalle: 90.1

Viña del Mar/Valparaíso: 90.3

San Antonio: 88.7

Santiago: 92.5

Temuco: 95.5

Puerto Montt: 100.3

Coyhaique: 92.9

Punta Arenas: 105.7

¿Y si no está mi localidad en frecuencias?¿Dónde escuchó El Portal del Web?

Revisó el listado y se dio cuenta de que no hay una frecuencia de Radio Activa para su ubicación. No se preocupe porque si tiene acceso a internet puede conectarse con nuestra transmisión en vivo, donde escuchará lo mismo que aquellos que buscan el dial en la radio. Para eso solo debe acceder a https://envivo.radioactiva.cl/ y listo.