Sergio Rojas y su burlesca respuesta a Lisandra Silva: «Se lo voy aclarar en su idioma»

Lisandra Silva se aburrió de la mala onda en su contra y aún más después de que metieran en un cahuín a su hijo. Sin embargo, el cahuín no quedó ahí, ya que Sergio Rojas no soltó la mala onda y le contestó sin filtro a la empresaria cubana.

«Pescó al cabro chico y ni siquiera fue capaz de pagar el mes», soltó Luis Sandoval en el programa farandulero de Sergio Rojas, después de asegurar que a la ex chica reality le rechazaron un canje por lo que decidió retirar a su retoño del lugar.

«Hay un límite para el cahuin. Cuando se vulnera la seguridad y la integridad de un menor. Ese señor que anda diciendo calumnias donde involucra a mi hijo, que reitero son completamente falsas, será demandado. Y todas las páginas que avalen semejante disparate sin pruebas», advirtió Lisandra Silva aclarando que tomaría acciones legales.

Asimismo, tal como te dijimos anteriormente, el tema no se quedó ahí puesto que Sergio Rojas le prestó ropa a su colega y se lanzó con todo contra la influencer.

Las polémicas declaraciones de Sergio Rojas en redes

«Le quiero aclarar a Lisandra. Se lo voy a aclarar en su idioma. Mira mami, es que aquí nadie ha hablado de tu hijo. Lo que dijo Luis es que tú estabas pidiendo un canje en su colegio, mi amor. Y que el canje no te lo habían dado, pero nunca dimos el nombre del chico, ni el nombre del jardín», partió diciendo Sergio Rojas, en un tono claramente burlesco haciendo referencia al origen de Lisandra Silva.

Pero los dardos del ex Me Late no se quedaron solo en lo anterior, ya que también añadió: «te voy a decir algo, mi vida. Si tú continúas con esto, quien te ve a meter un demanda soy yo, porque tú estás causando calumnias, estás levantando falsedades. Y además te voy a pedir 5 mil dólares si tú continúas con esta acción, mi querida Lisandra, porque mi colega no ha caído en ninguna falacia», complementó.

«Sé feliz, camina con cuidado, no le hagas daño a la gente. Vende tus perfumes, que parece que con los químicos te están afectando el cerebro, porque aquí nadie, mi vida, ha hablado de tu hijo. Esto es, Caso Cerrado», concluyó Sergio Rojas a través de su cuenta de Instagram.