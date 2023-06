«El único que cag… la foto»: Pailita recibe duras críticas en publicación de Marcianeke con Ñengo Flow

Este sábado 24 de junio, Ñengo Flow se presentó en el Movistar Arena en un espectacular show dedicado a su fiel fanaticada.

En este contexto, el icónico cantante puertorriqueño ha compartido con importantes artistas de la escena nacional durante su visita a Chile.

Uno de estos es Marcianeke, quien a través de su Instagram publicó una foto junto a Ñengo Flow, John Jay, Darkiel y Pailita. «LA FAMILIA 🇨🇱REALG4LIFE🇵🇷», escribió el «Marciano» para acompañar el post.

Esto generó múltiples de reacciones en redes sociales. Sin embargo, gran parte los comentarios fueron críticas hacía Pailita.

«Era Pablo Chill-e no el perkin de Pailita y su mamita». «Pailita vo no soy vio». «El único que cago la foto el paila ese 🤣». «Todo bien hasta que vi al paila». «Pailita sal de ahi, esa no es tu familia 🤣». «Pailita ,,no pega pana con ellos ,,el pinturita». «Pero Pailita no es g es más como Maluma». «No te juntes con el Pailita Mati». «Pailita el más fome xd djdjjdd 😂». «Pailita no encajas en la foto». Son alguno de los mensajes que le dejaron a Marcianeke sus seguidores.

Cabe destacar que Ñengo Flow durante su show en Chile reconoció en diversas oportunidades el trabajo de los artistas de la escena urbana nacional.

El género urbano chileno se hizo presente en el show de Ñengo Flow en Chile

El cantante puertorriqueño tuvo palabras de respeto para el género urbano de Chile por lo que han logrado.

De hecho les dio un espacio de su show a Marcianeke junto a Jere Klein para que interpretaran su canción «Muñeka».

Luego, Ñengo Flow también invitó a King Savagge y porsteriormente a Pablo Chill-E para cantar junto a el.

Asimismo, más adelante el boricua subió a gran parte del genero urbano nacional al escenario para los que tuvo positivas palabras.

Cabe destacar que además, Ñengo Flow tuvo palabras para Galee Galee y Giuliano Yankees quienes lamentablemente fallecieron recientemente. Además, envío un mensaje de apoyo a Julianno Sosa quien no lo estaría pasando bien en Estados Unidos.