En medio de rumores de infidelidad: de esta forma inició el romance de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara

Fernando Solabarrieta ha dado bastante que hablar por su regreso a las redes y sus apariciones en familia con sus hijos e Ivette Vergara, junto a su pareja quien ha sido un gran apoyo y con quien tuvo un inicio turbulento en su relación.

Recordemos que los dos rostros de la pantalla chica y periodistas pasaron por varias especulaciones de un supuesto quiebre amoroso. El mismo que habría acabado con más de 25 años de una historia de amor que inició con rumores de infidelidad.

¿Cómo empezó el romance de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara?

Según consignó Radio Pudahuel, la controversia se remonta al año 1996 cuando Ivette Vergara estaba casada con el empresario Sergio Kozak. En ese momento, se iniciarion las especulaciones de una presunta infidelidad de la conductora de televisión con ni más ni menos que Fernando Solabarrieta.

Pero el tremendo cahuín no se queda en lo anterior, ya que en ese instante Ivette Vergara tenía en su guatita a su primer hijo, Nicolás, quien en primera instancia se vinculó como hijo del empresario Sergio Kozak. No obstante, después de cuatro años se hizo de forma oficial que el hijo del actual rostro de TVN también era el retoño de Fernando Solabarrieta.

Finalmente, fue en el año 2021 cuando Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta se casaron y del fruto del amor entre ambos comunicadores nacieron dos retoños más: Iñaki y Maite.

El especial momento familiar en el regreso del periodista

«Almorzando en familia!», escribió el conocido periodista nacional en unos registros que recibieron el apoyo de figuras de la talla de Luis Jara y José Luis Repenning. «Hermosos», comentó el animador y cantante chileno.

Mientras que el conductor del matinal de Canal 13 señaló: «lo más grande Feña!!! Cariños para ti y tu linda familia!!!», expresó el «Repe» en la caja de comentarios, recibiendo más tarde una positiva respuesta de Fernando Solabarrieta. «@joserepenning qué linda sorpresa Repe querido!!! Muchas gracias! Abrazo grande», contestó el periodista deportivo en su postal familiar.

Pero los tiernos registros no solo se quedaron en el anteriormente mencionado. Además, Fernando Solabarrieta subió otra postal con una sentida bajada de foto. «Pocas veces podemos estar los 5 juntos! No hay dicha más grande que tus hijos regresen a casa, aunque sea por pocos días! Los amoooo», manifestó el comunicador en las tiernas fotitos donde recibió más de 13 mil me gusta y cientos de reacciones positivas.

«A darle con todo… Todos podemos tropezar… pero pocos se pueden levantar»; «❤️❤️ felicidades muy linda familia»; «Que bueno saber de ti Feña que estés bien junto a tu familia…»; «Regios todos, me encantan, muchos cariños. Feliz de verles a todos», le escribieron a Fernando Solabarrieta en los tiernos registros que te dejamos a continuación.