«Es humano»: Mamá de Marcianeke publica fuerte mensaje sobre los crueles mensajes a su hijo

En las últimas horas, Marcianeke dejó más que preocupados a sus seguidores en Instagram, luego de que publicara una historia en la que recuerda a su fallecido amigo Galee Galee y le dedica unas desgarradoras palabras sobre lo que atraviesa en estos momentos.

«Por qué no me llevaste contigo conch… Ya quiero que se aclaren todas las hue… Tengo cualquier pena, no doy ni un minuto más aquí», comenzó escribiendo el chiquillo para acompañar una postal del fallecido artista urbano, quien se quitó la vida tras ser víctima de acoso online.

Siguiendo por esta línea, Marcianeke agregó: «Perdón mi gente, pero espero que alguna vez una puta persona logre entender y logre aclarar todas estas hue.., porque yo no doy más. La pulenta, la pulenta, no quiero más sentirme así».

La potente reflexión de la mamá de Marcianeke

Es al poco tiempo de la publicación del intérprete de ‘¿Qué Pasa?’, es que Iyassna Muñoz, su mamá, recurrió a sus redes sociales, para escribir una sentida reflexión y hacer una petición para todos los que hablan sobre la situación de su retoño.

«Por favor, de corazón y como mamá, pido respeto. No opinen, mi hijo no solo es Marcianeke, es humano, tiene días alegres y días tristes» comenzó escribiendo por medio de sus historias de Instagram.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Días que está acompañado y días solos, pero dejen de comentar que es la droga, la plata, mujeres, que soy yo también. Sus comentarios hacen tomar decisiones lamentables. Ya vivimos hace poco la partida de Galee y no aprenden».

«Bueno y para quienes me envían mensajes con sus consejos, les aclaro que mis hijos son mi vida, ellos lo saben, no tengo por qué aclarar esto con nadie más», cerró en su potente reflexión para sus seguidores.