Durante la jornada de ayer, en Mucho Gusto, José Antonio Neme lanzó unos polémicos dichos sobre el trabajo de Diana Bolocco en Chilevisión. Ante esto, recientemente Julio César Rodríguez entregó su opinión al respecto.

«Yo digo las cosas y no me creen. Mira la Diana dónde está. Que ella cree que está haciendo programas, pero no. Ella está en el backstage», fue lo que dijo Neme según consignó Publimetro.

«Le dije ‘no te vayas a Chilevisión’. La tienen para puro hacer los reels mostrando los vestidos. Ella tiene que exigir su lugar, no es que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Al lado, a la par», agregó José Antonio Neme.

Cabe destacar que estos dichos no fueron con la intención de denostar a Diana Bolocco, sino que de explicar que deberían darle más pantalla.

De todas formas, esto no quedó hasta acá, ya que recientemente Julio César Rodríguez habló sobre el lugar de Bolocco en CHV.

Julio César Rodríguez le presta ropa a Diana Bolocco tras polémicos dichos de José Antonio Neme

Julio César Rodríguez, mediante su Instagram expresó una opinión distinta a la de José Antonio Neme y se refirió al papel que tendrá Bolocco en el nuevo reality Gran Hermano, en el que ambos son animadores.

«Acá con mi compañera Diana Bolocco que la veo brillar más que un diamante con su tremendo talento y espontaneidad en Gran Hermano», señaló el reconocido comunicador.

«¡Trabajando duro pero felices para ustedes! Haciendo lo que más nos gusta (en un rol fundamental jajaja)», agregó Julio César Rodríguez .

«Televisión en vivo, en horario prime cinco días de la semana! Ya viene en breve Gran Hermano», finalizó el conductor de Contigo en la Mañana.

De este modo, Julio César Rodríguez le entregó su apoyo a su colega de Gran Hermano. Cabe destacar que JC no nombró en ningún momento a Neme ni sus declaraciones. Sin embargo, según consignó Publimetro sus recientes dichos nacieron en alusión a lo que comentó el conductor de Mucho Gusto.