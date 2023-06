La abuelita Hortensia le entregó todo su apoyo: auditor llama al Show de la Tencha para comunicar una lamentable noticia

Durante la jornada de hoy, en el Show de la Tencha, nuestra querida viejita recibió una llamada en la que se le informó una triste noticia.

Esta está relacionada con otro oyente de la radio que se contactó con nuestra locutora para desahogarse con respecto a una pena de amor que estaba viviendo.

Escucha a continuación la llamada:

El desahogo del auditor con la Tencha

En el día de ayer un auditor de nuestra radio se mostró muy triste, ya que según comentó su pareja lo engañó y terminó con el días antes de la boda que tenían programada.

«Me escribe por WhatsApp que se dio cuenta de que el amor se le había ido hace tiempo y estaba conociendo a alguien», le contó este oyente muy apenado a nuestra Tencha.

El hombre señaló que tenía dos hijos en común con con su expareja. En este sentido, una de las cosas que más le costó fue darle esta noticia a sus retoños. De hecho mencionó que se responsabilizó de esta situación.

«Dije que yo estaba inseguro, y que yo necesitaba un tiempo para mi. Mis hijos no me quieren ver (…) No soy quién para destrozarle el corazón a mis hijos», relató durante la jornada de ayer.

El hombre aseguró estar destrozado, ante lo que nuestra querida viejita se mostró muy comprensiva y le entregó mucho animo.