Lluvia en Santiago: la importante decisión de las autoridades tras crecida de los ríos Mapocho y Maipo

Las intensas lluvias que se han desarrollado en Santiago han provocado la crecida de los ríos Mapocho y Maipo. Ante esto las autoridades han decidido establecer Alerta Roja.

Esta información fue confirmada por la delegada presidencial regional, Constanza Martínez mediante una publicación en redes sociales. Además mencionó que la Región Metropolitana se encuentra con Alerta Amarilla.

«En atención al incremento de los impactos del Sistema Frontal, traducidos en rodados, activación de quebradas, crecidas de canales, turbiedad del río Maipo, Alerta Roja de Crecidas de la DGA para los Ríos Maipo y Mapocho, se ha declarado Alerta Amarilla Regional», explicó.

Cabe destacar que durante la mañana de hoy, se informó sobre el desborde del Río Mapocho debido a las intensas lluvias. Ante esto se resolvió cortar diversos sectores de la Ruta 68 según informó ADN.

En este contexto, el gobernador regional, Claudio Orrego compartió una «vergonzosa imagen» sobre este rio en el que se puede apreciar una gran cantidad de basura luego de las precipitaciones.

La rabia de Claudio Orrego por basura en Río Mapocho

«Vergonzosa imagen del #Mapocho. No hay mantención suficiente si la gente no toma conciencia que los canales y ríos no son lugares para botar basura o electrodomésticos. Protegernos y cuidarnos entre tod@s es una tarea colectiva», escribió Claudio Orrego en su Twitter en compañía de una foto.

Como era de esperarse esta publicación generó múltiples reacciones. Muchas de estas fueron críticas destinadas a la gestión del gobernador regional.

«Desde hace meses los bordes del mapocho se veían llenos de basura. @Muni_provi nunca bajó a limpiar. Quizás esperaban que el río hiciera el trabajo. Bueno, ahí esta el resultado». «Pero se supone que eso es responsabilidad del Gobernador o también va a culpar al MOP?». «Pero hay que limpiarla antes de que llueva, sacar fotos cuando esta la cagada no soluciona nada. El problema no es pedir conciencia a la gente, tienen que fiscalizar». Fueron algunos de las respuestas que recibió Orrego.