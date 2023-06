«No medí las consecuencias»: participante de Gran Hermano Chile revela supuesto romance con histórico jugador de La Roja

Recientemente se dio a conocer un gran rumor al interior de Gran Hermano Chile. Esto sería un supuesto romance entre una participante del reality con un reconocido exfutbolista de la selección chilena.

Se trata de Constanza Capelli quien el lunes señaló que tuvo «algo» con un destacado exjugador. Si bien en primera instancia no mencionó su nombre, sus compañeros rápidamente sacaron sus conclusiones al respecto y revelaron que se trata de Jorge Mago Valdivia.

En este sentido, este martes la chiquilla volvió a abordar el tema.

Coni se mostró arrepentida de su revelación

Este martes, Coni se mostró arrepentida de revelar su supuesta aventura con Mago Valdivia tras conversar con Fran Maira.

«Me ‘sapié’ con lo del futbolista. No te podría mentir y decirte ‘me olvidé que hay cámaras’ porque no me olvidé, sabía que estaban, pero creo que no medí las consecuencias hasta que lo dije», le señaló la chiquilla a su compañera en Gran Hermano Chile.

«Me sentí mal, hueo…, porque yo le prometí. Él no sabe que yo iba a estar acá, pero yo se lo prometí. Me llevaba muy bien con él . Yo entré llevándome bien con él, pero buena onda, nada más. No hubo amor, ni fue nada serio», agregó Coni.

«para él era algo muy íntimo y privado que le podría causar muchos problemas. Yo no, porque estoy soltera, no estoy casada ni tengo hijos. Él sí. Siento que no quiero salir y que eso opaque todo lo que yo soy, porque sé que es un tema controversial», expresó sobre su relación con Jorge Valdivia.

Ante esto, su compañera de encierro, Fran Maira busco tranquilizarla y evitar que se sintiera culpable.

«Nunca hablaste mal de él ni te burlaste. Claro, contaste que habías salido con él y justo hace poco hubo un tema reciente. Distinto hubiera sido si dijeras que tienes un cahuín o que hubieras expuesto algún secreto. Va a quedar ahí, como un comentario en el panel», mencionó la participante de Gran Hermano Chile.