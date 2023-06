«Para esta hu…»: Vale Roth se desahoga tras su reciente polémica con Ignacia Michelson

Recientemente Vale Roth e Ignacia Michelson se han visto envueltos en una fuerte polémica ultimamente. Todo esto en el marco del nacimiento de la hija de la exgimnasta.

Recordemos que hace unos días Michelson arremetió en contra de la exYingo, debido a que esta junto a su esposo habrían contactado a Marcianeke para decirle que no vuelva con ella.

Ante esto, recientemente Vale Roth y su pareja, Miguel de la Fuente se descargaron con respecto a este conflicto a través de unas historias en el Instagram de la chiquilla.

Vale Roth se desahoga tras su reciente polémica con Ignacia Michelson

«Ignacia dijo que yo la acosaba, que yo llamé a Marcianeke, cuando no es así. A mí me gusta que muestren pruebas, no ha mostrado ni una sola prueba», señaló la exgimnasta.

«Miguel lo único que ha hecho es defenderme. Y ella empezó a hablarle mal de mí, lleva mucho rato así«, agregó Vale Roth.

«Ignacia lo único que ha hecho es tirarnos mierda, haciendo lives, en este momento ¿Por qué no lo contó hace dos semanas cuando efectivamente Miguel mandó el mensaje? Él le mandó el mensaje, un audio», expresó la exYingo.

En este sentido, Miguel de la Fuente también se refirió al tema. «Yo lo único que hice fue advertirle a este cantante urbano, el tipo de persona que era (Ignacia Michelson), nada más», comentó.

Además, poco después agregó: «Vi a este chico mal, que se ve como una buena persona, y ella se está aprovechando de la fama. Yo le advertí a este cantante el tipo de persona que es y que tuviera cuidado. Nada más».

Ante esto, Vale Roth explicó las razones que tuvo para referirse a este polémico hecho. «Queríamos aclarar esto porque Miguel es un profesional, empiezan a hacer unas funas pésimas, que no saben lo que está ocultando, pero para la cuestión», mencionó.

«¡Para esta huea! ¿Por qué no lo contaste esto hace dos semanas cuando pasó y esperas ahora que soy mamá?», agregó.

Cabe destacar, que la pareja señaló que la que inició el conflicto fue Ignacia Michelson, quien le habría mandado varios mensajes sobre Vale Roth a Miguel según contaron.