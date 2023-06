«Por eso está soltera»: la feroz respuesta de Vale Roth a pesada crítica tras posar en ropa interior

En el marco del inminente embarazo de Vale Roth, la exgimnasta subió un video dando cuenta de sus más de 38 semanas. Este registro provocó mucho amor y también un innecesario comentarios al que la chiquilla respondió sin filtro.

«Luciendo mi pancita de 38 semanas + 4 días más 13 kilitos 🐷😂y yo me siento minisima adiós 😘», escribió Vale Roth en el registro que acumuló más de 46 mil corazones y cientos de comentarios en menos de un día.

Pero tal como te mencionamos no todo fue buena onda por parte de famosillas de la talla de Flavia Medina, Camila Andrade, Belén Mora y Michelle Carvalho, sino que también hubo comentarios pesados como el que respondió la ex Calle 7.

¿Qué contestó Vale Roth ante la mala onda en redes?

«Qué oridnaria. La idea es mostrar la guata, no el culo. Respeta a tu pareja, qué es el único que te ha tomado en serio», comentó una cibernauta, que recibió una respuesta por parte de Vale Roth de forma deslenguada.

«Voy a su perfil, me meto y dice…», partió diciendo la exgimnasta junto con leer la «bio» del perfil de Instagram de la usuaria que le tiró mala onda en la caja de comentarios del video que subió. Ahí se pudo leer que la chiquilla que llegó a la cuenta de Vale Roth estudió técnico en educación parvularia, es creyente en Dios, es mamá y está soltera, información que claramente fue ocupada por la ex Calle 7.

«(por eso está soltera) ¿Le vamos a dar amor, cierto? Démosle amor. Qué onda el odio, no, es que me da risa esa gente que me escriben hueás y dice como ‘namasté, yoga no sé qué’, y hueón tienen puro odio en su corazoncito…. ¿Y así estudia parvularia, en serio?», señaló sin filtro Vale Roth. Pero la chiquilla no se quedó en lo anterior, ya que también escribió: «yo siempre he funado si me webean… y no voy a cambiar, lo siento. Tienen que aprender», remató la ex chica de programas juveniles con una selfie en sus historias de Instagram.