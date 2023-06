Recordó a Paulina de Allende-Salazar: José Antonio Neme lanza dura advertencia a Cathy Barriga

Hace unas semanas se anunció el retorno de Me Late a la televisión. Espacio liderado por nuestro querido conductor Daniel Fuenzalida, lo que ha generado reacciones de distintos rostros televisivos. Entre ellos José Antonio Neme.

En este sentido, es importante destacar que una de las cosas que más llamo la atención con respecto al retorno de este programa es que contará con la presencia de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

En este contexto, recientemente José Antonio Neme le hizo una llamativa advertencia a Barriga con respecto a su vuelta a la televisión.

Le llamativa advertencia de José Antonio Neme a Cathy Barriga

Fue en conversaciones con Sergio Rojas, panelista de Me Late que José Antonio Neme advirtió a Cathy Barriga sobre la próxima etapa que va a vivir en el mundo del espectáculo.

«Bueno, espero que no lleve a la justicia a cada persona que le conteste algo», señaló el rostro de Mucho Gusto.

«Cuando uno participa en este tipo de programas, uno comenta cosas», agregó José Antonio Neme.

«A ella para eso la contrataron, ¿no? Para que diga algo (…) Probablemente, ahí muchas personas le van a contestar algo que ella no quiere escuchar… ¿Y van a terminar en juicio todos ustedes?», mencionó.

«Me parece perfecto que vuelva a la tele, está bien… pero tiene que jugar el juego po», complementó José Antonio Neme.

El periodista comentó que si Cathy Barriga «le comenta algo a una persona en su calidad de panelista, y ese ‘alguien’ le contesta: ‘Bueno y dónde están las platas del agua, qué pasó con ‘Renacín’, los peluches’; y ella se va a sentir ofendida como mujer, injuriada o calumniada, ustedes van a estar citados todas las semanas al Centro de Justicia», señaló.

En este sentido, José Antonio Neme señaló que la ex alcaldesa debió analizar bien la situación antes de decidir volver a la televisión. «Me imagino que ella habrá hecho el ejercicio de pensar: ‘Ok, voy a entrar a una cancha donde voy a decir cosas y eso va a generar una reacción en el otro. Tampoco es tan grave, entonces no me voy a estar contratando abogados para defenderme de todo lo que pasa'», concluyó.

Recordemos que hace un tiempo Cathy Barriga estuvo en el centro de atención tras una querella por injurias y calumnias contra Paulina de Allende-Salazar. Instancia en la que Neme fue citado a declarar.