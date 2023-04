Paulina de Allende-Salazar gana juicio contra Cathy Barriga: «Aquí hubo show mediático»

Ayer se realizó el juicio oral de la querella de Cathy Barriga en contra de un reportaje de Mucho Gusto. Este se emitió en 2021 y fue realizado por Paulina de Allende-Salazar.

El reportaje de la ex periodista de Mega apunta a irregularidades de parte de la ex alcaldesa de Maipú durante su periodo.

Esto generó diversas reacciones, ya que la ex máxima autoridad de Maipú rompió en llanto durante la audiencia.

«Todo este tiempo no he podido tener una vida normal…» mencionó Barriga entre lagrimas. Además, agregó: «No quiero hablar de mí, porque yo he ido no sé a cuántos doctores, tengo hemorragias nasales y oculares«.

Paulina de Allende-Salazar gana juicio contra Cathy Barriga

La periodista Paulina de Allende-Salazar fue absuelta con respecto a la querella que le interpuso Barriga por injurias y calumnias.

Luego del veredicto de Allende-Salazar se refirió a este caso. «El magistrado decidió absolverme de esta querella de injurias y calumnias, aquí nunca hubo una intención de calumniar ni injuriar a nadie, aquí lo que hicimos fue cumplir con nuestro deber» señaló la comunicadora según consigna La Hora.

Se le consultó a la periodista si se arrepentía y contestó: «No, de nada. Aquí presentamos todo el trabajo del equipo de investigación que fue increíble, el trabajo de levantamiento de datos, de información pública, demuestra que el periodismo de investigación sirve. Nosotros hacemos eso, mostrarles a ustedes para que ustedes puedan decidir informados«.

Además, sobre la querella que le interpuso la ex máxima autoridad de Maipú, señaló: «Aquí hubo un show mediático que buscaba quizás, no tengo la convicción pero amedrentar el ejercicio profesional. Aquí hubo un ejercicio profesional, limpio, de excelencia».

Sobre una posible apelación de parte de Barriga, la comunicadora mencionó que le parece «perfecto, si la ley lo permite, que así sea, ojalá con mayor sobriedad. Y no hacerle gastar a los tribunales plata de todos los chilenos en elementos que no valen la pena» finalizó.