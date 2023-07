Cathy Barriga cuenta la firme de cuánto le pagaron a ella y Pamela Díaz por entrar a La Granja VIP

Por estos días estamos viviendo una nueva era en los reality shows en Chile, pues gracias a la llegada de Gran Hermano, ya se anunció el estreno de un proyecto de este tipo en Canal 13, además de rumores sobre otro en Mega.

Es en este contexto que en el nuevo capítulo de Me Late Estelar, Cathy Barriga sorprendió al recordar su paso por La Granja VIP, revelando detalles desconocidos, como el sueldo que ganaba, además de la cifra de Pamela Díaz.

Todo comenzó, cuando hablaban de los famosillos que podrían entrar al reality de Canal 13. Momento en el que mencionaron las posibles negociaciones que podrían tener las figuras que están siendo contempladas.

Cathy Barriga y su sueldo en La Granja VIP

«Yo, cuando entré a La Granja VIP, me pagaban… me acuerdo, ¿puedo decirlo?», comenzó preguntando Cathy Barriga en el programa de Zona Latina, para luego sorprender con la millonaria cifra que ganó por su estadía y la negociación que hizo Pamela Díaz.

«En 2005, me pagaban por semana un millón y medio. Pamela Díaz entró por una semana y le pagaron 17 millones», además de mencionar que «así es la televisión».

Siguiendo por esta línea, se cuestionó que «a lo que voy es que los personajes que son más ‘conflictivos’, versus al personaje que… yo me considero un personaje no polémico, constructiva, una niña buena (…) la televisión hace que (a estos) no se le pueda pagar más».

Por último, Cathy Barriga se refirió al caso de Sebastián Ramírez, quien ingresó hace unas semanas a Gran Hermano, y en poco tiempo se ha convertido en uno de los participantes más polémicos del programa de CHV y que ingresó con la idea de generar conflicto entre el resto de sus compañeros.

«A él le deben estar pagando cinco veces más, porque está haciendo un personaje», mencionó la ex edil.