«Chao Lucas y Bambino»: Las fuertes críticas contra Gran Hermano Chile por comunicado sobre el maltrato a Bigote

Los participantes de Gran Hermano Chile quedaron completamente sorprendidos por el comunicado sobre la situación del perrito Bigote. El texto fue leído por Diana Bolocco completamente en vivo y ampliamente cuestionado en redes.

Recordemos que durante los últimos días se han virales momentos de mal gusto con el perrito del reality de Chilevisión. En esos instantes quedaba en evidencia un maltrato verbal por parte de Bambino y también físico de Lucas.

«… Con el paso de los días he visto actitudes que no logro entender: chistes de mal gusto, cuestionamientos sobre comprarle o no comida y acciones inadecuadas en el trato de un animal, me han obligado a hacer este llamado de atención», señala el comunicado de «Gran Hermano».

Asimismo, además de recalcar la responsabilidad de los humanos con los animales, también se comunicó que se recopiló evidencia de lo ocurrido. Incluso, aparte de referirse a la exposición de los jugadores, también se realizó una importante aviso a los miembros de la casa.

«Como dueño de esta casa, les advierto que, si vuelvo a ver alguna actitud, comentario o broma en perjuicio de Bigote, tomaré las medidas más severas, que van desde una amonestación hasta la expulsión de la casa», fue parte de la advertencia a los participantes del reality.

Las potentes reacciones a la decisión en Gran Hermano Chile tras el maltrato de Lucas y Bambino a Bigote

Los miembros de Gran Hermano Chile fueron sorprendidos y se hizo efectiva una fuerte advertencia. Sin embargo, a muchos cibernautas no le gustó el procedimiento pues querían sanciones inmediatas.

«CHAO Lucas y Bambino 🤢🤢🤢»; «SANCIÓN DE EXPULSIÓN A LUCAS Y BAMBINO»; «Una burla de comunicado!!! Por un micrófono mayor sanción? (recordó el castigo a Francisco) 😡»; «Las palabras se las lleva el viento, hace falta la expulsión por maltrato verbal y física hacia Bigote», fueron solo algunas de las reacciones en el Instagram de Gran Hermano Chile.