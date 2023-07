En el lugar que vivió Marcianeke: El impactante testimonio de sujeto que invirtió en el «edificio maldito» de Santiago

Miguel Jiménez, inversionista inmobiliario del Gran Santiago más conocido como el «edificio maldito», se sinceró sobre lo que ha vivido desde que llegó al lugar en 2016.

Hay que destacar que el conocido inmueble ubicado en Huérfanos con Amunátegui (en pleno centro de Santiago), ha sido protagonistas de diversas polémicas por varias muertes desde el 2013. Ahí es donde aparece el nombre de Miguel Jiménez, pues si bien hay varios problemas de administración y seguridad, el inversionista inmobilario ha sido el principal apuntado.

«Traté de suicidarme, caí en una depresión que aún estoy tratando. Mi familia también está mal, mi esposa está con una grave depresión y mis hijos viven con el miedo que nos pase algo, que a mí me pase algo», contó el empresario en diálogo con La Hora.

De igual manera, según consignó el medio antes mencionado, Miguel Jiménez no se irá del emblemático inmueble. «No me quise ir de este edificio porque quiero hacer justicia, porque quiero que todo se aclare y no tengo que arrancar de un lugar que quiero y que no hice nada, la gente es testigo», agregó el inversionista.

Además, el hombre aseguró que el edificio está politizado. Esto debido a la cobertura de los medios de comunicación y a la relevancia del inmueble. Igualmente, para finalizar sus palabras, Miguel Jiménez se refirió a lo que significa su entorno.

«Mi familia me tiene en pie, mi familia hizo que yo estuviera acá y no intentara nuevamente quitarme la vida, estar mal», aseguró el empresario.

¿Por qué dicen que Marcianeke vivió en el «edificio maldito»?

Según también reportó La Hora, el medio conversó durante julio de 2022 con los exvecinos del artista urbano. Todo en el contexto de la molestia de los mismos, debido a las distintas fiestas que realizaba Marcianeke en el sitio.

El intérprete de «Qué Pasa?» habría sido multado en muchas ocasiones. Lo anterior se debió a los ruidos molestos de los festejos que hacía en el edificio. Incluso, otra razón fue la de estacionar vehículos en zonas no habilitadas para esa acción.

Es por esa razón que finalmente Marcianeke decidió dejar el «edificio maldito» a inicios del año pasado. Todo después de pagar todas las multas que le cursaron.