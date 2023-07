«Fui víctima de un bicichorro» Monserrat Álvarez relata lamentable hecho delictual que sufrió en Providencia

En la jornada de ayer, Monserrat Álvarez, a través de su cuenta de twitter denunció que fue víctima de un robo en la vía pública.

«Me robaron mi celular. Por fa alerta con cualquier mensaje falso», escribió la conductora de Contigo en la Mañana.

«@AyudaMovistarCL @MovistarEmCL llevo dos horas tratando de bloquear mi telefono y me dejan esperando!!!! Hasta cuándo juegan con los clientes. Para las emergencias nunca están disponibles??!!!!», agregó Monserrat Álvarez.

Posteriormente, durante el día de hoy, en Contigo en la Mañana, la colega de Julio César Rodríguez entregó nuevos detalles sobre el hecho delictual que le tocó vivir.

Monserrat Álvarez da detalles del robo que sufrió durante la jornada de ayer

Hoy, en el programa matutino de Chilevisión, la reconocida periodista dio a conocer como fue el momento del robo.

«Fui víctima de un ‘bicichorro’ en Providencia. Estaba en una esquina, pidiendo el Uber, se estaba oscureciendo y me resguardé en el alero de un local», señaló Monserrat Álvarez.

«Justo estaba viendo de dónde venía el Uber y justo pasó alguien, pero con mano de terciopelo. Ni siquiera me tocó. Yo pensé que el celular se me había caído, pero lo agarró en el aire», relató la comunicadora.

Ante esta situación, Monserrat Álvarez señaló que comenzó a gritar para solicitar ayuda: «¡Auxilio! ¡Me robaron!»

«Yo estaba en la vereda y cuidándome, porque me da miedo que alguien me robe el celular. Miré para el lado algo, pero no sé cómo me sacaron el celular», agregó.

Asimismo, Monserrat Álvarez aprovechó de agradecer a una pareja quienes la auxiliaron posteriormente a esta lamentable situación.

«Gracias a quienes me ayudaron ayer, porque había una pareja de pololos que me ayudó» (…)los chicos que me ayudaron me dijeron que habían visto dos bicicletas», reveló.

De todas formas, Monserrat Álvarez no quiso entregar más detalles al respecto y comentó que el celular continua en manos de desconocidos.