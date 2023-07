«¿Por qué no nos avisan?»: Skarleth se quiebra y rompe en llanto en Gran Hermano Chile

Gran Hermano Chile sigue dando que hablar por lo que ocurre en la casa durante la jornada, tal como ocurrió recientemente con Skarleth durante una prueba de supermercado.

Viviana, la líder de esta semana en el reality de Chilevisión, leyó un comunicado sobre una prueba de supermercado designada para la casa. Esta consiste en la existencia de tres totem luminosos ubicados en distintos lugares de la casa y que los participantes deben identificar cuando comienzan a sonar al azar.

Asimismo, los jugadores señalados (dos por cada llamado) por Gran Hermano tienen solo segundos para llegar al totem activo y desactivarlo presionando un pulsadores hasta que regrese a la luz azul. De igual manera, los errores se contaran si los participantes no alcanzan a llegar o si sueltan su pulsador antes de que vuelve la luz del color antes mencionado.

Fue en ese contexto que Skarleth protagonizó el primer fallo de la casa junto a Rúben. Esto lo afectó considerablemente, que provocó su reclamo generalizado a sus compañeros y su posterior llanto. «Pero por qué no me decían ‘corre’. ¿Por qué no nos avisan», lanzó la chiquilla de 18 años.

Por el lado de los otros miembros de la casa no se extendieron los reparos e incluso la apoyaron de forma unánime a la participante más joven del reality de Chilevisión. «Me pongo nerviosa», aseguró Skarleth mientras su compañeros la consolaban, según pudo rescatar en video la cuenta de Twitter, «soyunfollowmas».

¿Cuál fue el motivo del desafío de Gran Hermano a Fernando y Constanza?

La tarde del miércoles 5 de julio quedó la grande en las redes después de una impactante noticia sobre el reality Gran Hermano Chile, que terminó siendo ni más ni menos que solo una prueba.

Recordemos Constanza Capelli y Fernando «Bambino» Altamirano fueron «expulsados» y separados de la casa más famosa del mundo. Esto fue una «sanción» del propio Gran Hermano que terminó siendo un desafío con el fin de optar por una gran sorpresa para toda la casa.

«Nos encargaron una misión secreta, obviamente. Gran Hermano nos dijo que estuviéramos en el ‘zoom’ (la sala) durante horas; mirándolos a ustedes a través de un televisor, dándole la información de que nosotros habíamos sido falsamente expulsados y si nosotros aguantábamos esta misión…», comenzó diciendo Coni previo a darle la palabra a Fernando.

Asimismo, Bambino lanzó lo siguiente: «bueno, me cuesta un poco hablar… si nosotros superábamos esta misión Gran Hermano se iba a rajar con un asado para toda la casa», explicó el oriundo de Cabrero antes de explicar cómo enfrentó la díficil situación.