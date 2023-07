«Hue… desagradable y violento»: Hacen pebre a supuesto nuevo participante que se sumaría a Gran Hermano Chile

Gran Hermano Chile volvió a ser tendencia en Twitter durante la tarde de este martes y no por algo que ocurrió en el reality, sino que por algo que podría pasar en las próximas horas.

Actualmente la palabra «reality» cuenta con más de 234 mil tweets, en gran parte por el posible ingreso de un nuevo participante al programa de Chilevisión.

El indicado sería ni más ni menos que Dino Inostroza. El exchico reality que fue expulsado de «Resistiré» tras golpear con un cabezazo a la española, Aida Nizar.

Resulta que el licenciado en Administración Pública y Contabilidad ya está en Argentina. «Esta es la vida que me merezco», escribió Rodrigo Inostroza en una de sus historias de Instagram. Esta publicación la subió desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez y con una maleta azul, previo a compartir en su perfil otro registro desde el otro lado de la cordillera.

¿Cuál fue la reacción de los cibernautas tras el posible nuevo ingreso a Gran Hermano Chile?

Las redes y principalmente Twitter son cosa seria si hablamos del reality de Chilevisión.

Recordemos que Maite, la cuarta y reciente eliminada de Gran Hermano Chile, dejó la casa tras recibir un 90,04% de votos del público, mientras que Fran (la segunda opción más votada) obtuvo el 9,96% de los sufragios de las elecciones de los televidentes.

«Cuando dicen que va a entra el funeke de Dino a GH… no maten el reality por favor»; «si entra el Dino al reality juro que voy a dejar de verlo, no pueden meter a ese weon desagradable y violento»; «Creo que se va a ‘chacrear’ el reality -aún más- si entra el tal dino y rubí. Incluso si entra Michelson. ¿Cómo no hay otros recursos?», fueron algunas de las reacciones incluso haciendo alusión a otras posibles nuevas integrantes: Rubí (estuvo en «¿Volverías con tu ex?») e Ignacia Michelson.