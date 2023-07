«Te hicieron bolsa»: La inesperada revelación de Claudia Conserva que provocó la respuesta sin filtro de su hermana

Claudia Conserva y su hermana siguen dando que hablar debido a lo momento que se desarrollan a través de las pantallas de TV+, siendo la principal causa las críticas que reciben en redes.

Tal ocurrió hace muy poco en una de las recientes ediciones de «Claudia Conserva». Lo anterior se debe a un cruce de declaraciones entre la animadora y Francesca, quienes no pasaron piola con las palabras sin filtro que lanzaron a través de la pantalla chica.

Recordemos que fue hace muy poco cuando la hermana de la reconocida conductora abordó los cuestionamientos que ella ha hecho en el mismo programa de TV+, con relación a los capítulos en los que no ha podido realizar su sección.

«Me lo tomo con humor, me acomoda mucho más no tener una. Así participo de todo y a la vez puedo cachar todos lo que va pasando, molestar a la Claudia, acusar al Pollo (Valdivia) si sale del set, ayudar a Álvaro (Morales) y Berta (Lasala) cuando cocinan, reírnos con la Titi (García-Huidobro)», confesó Francesca en esa ocasión.

El nuevo cruce de Claudia Conserva y su hermana en pantalla

«Anda agresiva, porque le escribieron ene en redes sociales, la hicieron bolsa, porque el día del cumpleaños del Pollo (Valdivia) se puso a barrer, porque estaba lleno de cositas acá y le decían: ‘qué mala educación,qué feo que se ponga a barrer en pleno programa’, y te hicieron bolsa, y eso, anoche fue llorando a mi casa», reveló Claudia Conserva en TV+, junto con decirle a su hermana que respondiera a las críticas.

Por su lado, Francesca expresó: «Claudia tu creí que yo tomo una señora ‘x’, que ahora se esté fijando si barrí o no barrí», contestó la hermana de la animadora en primera instancia. Pero la cosa no quedó ahí, ya que después de discutir si barrer era de mala educación, le respondió con todo a la persona que la cuestionó. «Yo acá no tenía visitas, aquí estábamos todos los que trabajamos acá. Si la señora se siente visita y le molesta eso, cambie de canal porque no está invitada», arremetió Francesca sin filtro.

Revisa el momento a continuación (1:02:55):