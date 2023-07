«Me pasaron a llevar muchísimas veces»: Karen Bejarano recuerda sus inicios en la televisión

Recientemente, se emitió el segundo capítulo del podcast «Tanto daño», el que es conducido por la conocida comediante, Catalín. Este episodio contó con la presencia de Karen Bejarano quien habló sobre su paso por programas juveniles y sus próximos proyectos.

La artista se refirió como fueron sus inicios en la televisión. En este sentido, mencionó que ha cambiado mucho desde entonces.

«Me ha hecho mucho sentido el hecho de que ahora estoy empoderada y siendo dueña de mi proyecto, cosa que antes no pasaba. Yo era un peón dirigido, yo era una persona más chiquitita igual, mucho más chica, entonces no sabía poner límites… Me pasaron a llevar muchísimas veces y empecé a perder mi fuerza, el poder de la mente que yo tenía«, señaló Karen Bejarano.

Además, explicó que durante ese tiempo vivió diversos momentos complicados que le afectaron a su autoestima. «Empecé a escuchar todo lo que decía el mundo externo, todo lo que yo creía de mí lo extrapolé a lo que decía el resto. Empecé a creer lo que el resto decía de mí, no lo que yo creía de mí», expresó la artista.

«Cuando iba a pedir un aumento de sueldo me decían ‘¿Sabes cuántas Karen Paola hay afuera? Todas ellas quieren hacer lo mismo que tú y podrían hacerlo gratis'», recordó sobre su paso en Mekano en el podcast.

Los nuevos proyectos de Karen Bejarano

De este modo, Karen Bejarano, también conocida como Karen Paola mencionó que su nuevo proyecto musical es un reflejo de su nueva etapa en la vida.

«Hay canciones en las que puedo hablar de mi empoderamiento, de lo bacán que me siento, yo puedo con todo, nada puede conmigo», señaló la cantante.

«También puedo decir ‘Oye, wait, también soy vulnerable, me gusta el cariño, que me abran la puerta del auto’. Pero eso no quiere decir que sea machista, sino que quiere decir que tengamos un trato bonito entre las personas», agregó Karen Bejarano.