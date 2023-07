«No les pidas disculpas reina»: El potente apoyo de Karen Bejarano a Trini por su revelación personal en Gran Hermano Chile

Trinidad Cerda sorprendió a la casa de Gran Hermano Chile y generó reacciones positivas en las redes tras una reciente revelación personal. Recordemos que fue durante el martes 11 de julio cuando «Trini» le contó a sus compañeros del reality que ella nació con otro género.

Sin lugar a dudas esto generó una reacción positiva entre los cibernautas, quienes le brindaron su apoyo por tener el valor de contar algo tan personal a toda la casa e incluso a todo Chile a través de la pantalla chica.

Asimismo, entre los usuarios que aplaudieron la decisión de Trini estuvo ni más ni menos que Karen Bejarano, así lo demostró la cantante y bailarina a través de una publicación de Instagram de Gran Hermano Chile, y también mediante su cuenta de Twitter.

La reacción de Karen Bejarano ante el testimonio de Trini en Gran Hermano Chile

«Te pido disculpas Maite, te pido disculpas Vivi, no sé si se burlaron de mí o no, no tengo idea, me sentí mal y pasó, lo lamento de corazón», comenzó diciendo Trini en su testimonio que se mostró a través de las pantallas de Chilevisión en horario prime.

Igualmente, la oriunda de Las Condes dijo: «no hubiese podido salir de la pieza a gritar ni defenderme porque no soy así. Sé que se sintieron mal, lo lamento. Pero esto desembocó en mí cosas e inseguridades que traigo del colegio», confesó Trini previo a referirse a que ella es una mujer trans.

El inicio de las palabras de Trini no le cayeron bien a Karen Bejarano, quien a través del registro compartido en la cuenta del reality reaccionó a la honesta reacción de la jugadora de Gran Hermano Chile.

«No les pidas disculpas reina!!! 🙄 qué ganas de que sepas lo importante que ha sido para todos que contaras tu historia. 😌🏳️‍⚧️💜», comentó la cantante nacional, quien además se refirió al tema mediante distintos tweets publicados en la red social del pajarito azul.