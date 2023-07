«Por el respeto que le tengo a ella…»: Rauw Alejandro alza la voz tras su quiebre amoroso con Rosalía

Fue hace una jornada que quedó la grande en el mundo del espectáculo mundial, cuando se filtró el fin de la relación entre Rosalía y Rauw Alejandro.

Pues fue el medio People en español que reveló de forma exclusiva que el puertorriqueño y la catalana habrían puesto fin a su historia de amor.

«La noticia es una gran sorpresa para los fans de la pareja, que anunció su compromiso el pasado marzo. Lo hicieron a través del video de su tema «BESO», en el que se muestra momentos felices de la pareja y un anillo de compromiso. Para entonces ya hacía un año y tres meses que habían hecho oficial su noviazgo», señaló el medio de comunicación.

Recordemos que junto con la canción antes mencionada, Rauw Alejandro y Rosalía estrenaron el EP «RR» durante el pasado 24 de marzo. El mismo que contenía el tema «BESO», además de los hits «VAMPÍROS» y «PROMESA».

Las declaraciones oficiales de Rauw Alejandro tras el fin de su historia con Rosalía

«Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja», comenzó diciendo el puertorriqueño en sus historias.

De igual manera, Rauw Alejandro planteó: «jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que declaraciones públicas sobre este tan privado para mí», añadió el cantante urbano, antes de hablar de su quiebre con la catalana.

«Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso», confirmó el puertorriqueño. Además, el famoso artista aseguró: «existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad», afirmó.

«Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir», confesó Rauw Alejandro, quien cerró sus palabras agradeciendo a sus fans por todo el apoyo que ha recibido.