«Me hacen una y no perdono»: La respuesta sin filtro de Ignacia Michelson tras pregunta sobre un eventual regreso con Marcianeke

Ignacia Michelson volvió a dar que hablar en su Instagram, tras la nueva apertura de una caja de preguntas en sus historias.

Asimismo, tal como es habitual, la modelo chilena respondió a una consulta relacionada con su quiebre con Marcianeke y a un posible regreso con el cantante urbano.

«Nachita, ¿volverías con el Mati en un futuro? Pese a que él empezó a seguir a su ex y le da like a sus fotos», preguntó un o una seguidora de Ignacia Michelson.

Mientras que la exchica reality no dudó y contestó de inmediato la polémica consulta. «Cero posibilidad, me hacen una y no perdono. Menos si tengo una lista enorme de pretendientes!», lanzó la modelo chilena sin filtro.

No obstante, la cosa no quedó en lo anterior, ya que Ignacia Michelson también compartió una publicación que contenía un mensaje más que revelador. «No culpen a una mujer por disfrutar su vida después que un se la destruye», decía la controversial fotito de Instagram.

La tajante respuesta de Ignacia Michelson ante la actividad de Marcianeke en redes

Ignacia Michelson y Marcianeke terminaron, pero los cahuínes y los rumores en farandulandia no paran después del quiebre amoroso de la modelo y el artista urbano.

Resulta que mediante la red social antes mencionada, el cantante chileno ya no sigue a la modelo nacional. Sin embargo, el chiquillo si está siguiendo actualmente a su expareja. Por otro lado, Anaís Vilches no sigue de vuelta al conocido artista urbano.

En ese sentido, la exportada de Playboy México también fue consultada por la acción de Marcianeke a través de sus historias. «El Marcianeke empezó a seguir a la Anaís, qué opinas?», le escribieron a la exchica reality. Asimismo, Ignacia Michelson tampoco dudó en responderle a la persona que le hizo la anterior pregunta y dijo: «la verdad prefiero no opinar, el cuento se cuenta solo», remató mediante su perfil de Instagram.