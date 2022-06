Ignacia Michelson deja la grande con sensual portada en Playboy México

Ignacia Michelson es una de las famosillas más sensuales de la farándula nacional e incluso internacional, después de su participación en el reality de MTV, Acapulco Shore. La DJ y modelo nacional siempre que tiene la oportunidad, rompe corazones en su Instagram con más de 2 millones de seguidores, gracias a alguna fotito ligera de ropa.

Además, cabe señalar que la famosilla cumplió su sueño en diciembre pasado después de lograr su primera portada en Playboy México. Todo comenzó desde su llegada a Playboy en el año 2020 junto a Celia Lora, la «diosa» de Playboy México.

«Me fue súper bien con eso, ellos quedaron muy contentos conmigo y cuando fui a México ellos me llamaron para preguntarme si me gustaría ser portada de Playboy México», señaló en exclusiva para Radio Activa. Y ahora, se repitió la ocasión en la edición de junio de la revista para adultos en su versión latinoamericana.

«Nacha Michelson domina nuestras pasiones»

«La sesión fue genial, la hice en México como hace 3 meses atrás. La temática es super como dominatrix, mucho negro. Me encantó», aseguró Ignacia Michelson en conversación exclusiva con La Hora.

Además, recalcó que esto es un sueño que tenía ella desde los 15 años y que también destaca como ella está representando a nuestro país, junto con todo lo que representa esta situación respecto al «empoderamiento femenino». También comentó que su familia vio las fotitos y les gusto, aunque no mucho a su padre.

«Tengo algunos proyectos pero no aquí en Chile a fin de año me verán en pantalla. Además, estoy de dj me quiero enfocar en eso», detalló la modelo nacional al medio antes mencionado, sobre la osada sesión para el sitio latinoamericano.

Revisa los adelantos de las fotos sin censura en la edición de Playboy México de Junio