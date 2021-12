Ignacia Michelson está chocha con portada Playboy México: «Es un sueño que tenía de chica»

No cabe la menor duda que Ignacia Michelson es una de las mujeres más sensuales de la farándula, es que la chiquilla no tiene ningún reparo en mostrar su cuerpo y sacarse el máximo provecho posible en sus redes sociales.

Gracias a su talento no solamente se ganó un espacio en la pantalla chica nacional, sino también en México donde ha conquistado varios proyectos. Uno de los más importantes del último tiempo es que será portada de la reconocida PlayBoy México, siendo del selecto grupo de chilenas que aparece en la exclusiva marca.

«Esto surgió cuando yo estuve en Playboy el año pasado con Celia Lora, la sensación de Playboy en México, la diosa. Ella me invitó a un reality, pero no era foto, sino videos para la marca», contó en exclusiva a Radio Activa.

Invitada de honor

Luego de su participación en el proyecto de su amiga mexicana, Ignacia Michelson conquistó a Playboy, razón por la que la invitaron a tener su propia portada.

«Me fue súper bien con eso, ellos quedaron muy contentos conmigo y cuando fui a México ellos me llamaron para preguntarme si me gustaría ser portada de Playboy México. Y yo le dije ‘es mi sueño’, desde chica yo le decía mi mamá ‘tú crees que podría ser portada de Playboy’, y ella me decía ‘ay Ignacia jamás'», comentó la chica reality.

Respecto a la temática que podrían tener sus fotos, Ignacia Michelson contó que aun no conversar al respecto. Sin embargo, le gustaría que estuviera relacionada con la naturaleza, al más puro estilo Eva.

«No hemos hablado de la temática todavía, pero me imagino que son fotos desnuda obvio. Pero no sé, me gustaría hacer algo así con plantitas, como de hiedra. Yo soy una mujer súper empoderada, ustedes saben», soltó.

«Yo diría como Lilith ella fue la primera mujer en revelarse, la primera mujer que no quiso estar al lado de un hombre. Ella decía que podía sola, es igual a mí», agregó Ignacia Michelson

¿Podría Chile tener su propio nicho de Playboy?

Finalmente, Ignacia Michelson fue consultada respecto a si cree la posibilidad de que el país pueda tener un nicho de chicas Playboy. Aunque fue enfática en su opinión.

«Me encantaría que Chile pudiera llegar a formar un nicho de Playboy. Pero como vemos Chile todavía es súper conservador, todavía nos tiramos para abajo entre las mujeres. Yo voy a discotecas en otros países y te juro que siempre hay buena onda entre chicas, aquí en Chile no pasa eso», explicó Nacha.

«Yo creo que mi carrera está fuera de Chile, porque aquí no es que no me quieran; pero mi personalidad es muy fuerte, falta todavía para poder estar como yo. Soy demasiado liberal«, sentenció Ignacia Michelson.