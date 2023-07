«Tenemos que estar preparados»: Vanessa Daroch entrega profundos detalles del próximo fuerte sismo en Chile

Vanessa Daroch continúa dejando la grande con sus predicciones de sismos para nuestro país, pues ahora entregó nuevos detalles del movimiento telúrico que impactaría a nuestro país.

«Si viene algo, va a ser algo potente. No va a ser suave», advirtió la médium hace muy poco junto con afirmar que, «Este año se viene. La carta del maestro significa que estamos protegidos, estamos cuidados», señaló Vanessa Daroch.

«Si bien, hace un tiempo atrás se veía un terremoto muy fuerte 7.5 hacia arriba, ya no es tanto, podríamos esperar hasta un 6.5, que igual es fuerte, pero nosotros ya lo soportamos. Más que la imagen (de un desastre), veo los números. A nosotros (los videntes) se nos van mostrando esos números. Sigo viendo el número 6.5, máximo 6.8″, remató la tarotista en esa ocasión, quien entregó nuevos detalles sobre lo que se vendría en suelo nacional.

¿Cuáles fueron los nuevos detalles que entregó Vanessa Daroch sobre el fuerte sismo que se vendría para Chile?

Fue a través del programa de concursos, «La Hora de Jugar» conducido María José Quintanilla y Joaquín Méndez, donde la médium respondió a la duda de sus fieles seguidores que están atentos a sus nuevos vaticinios.

«Preguntándole a las cartas, más las visiones que he tenido, donde me aparecen imágenes y olores… es muy heavy, porque sé con los aromas si es en la playa o en el sur, que es distinto a cuando algo va a ser en el norte», reveló Vanessa Daroch, según consignó La Cuarta.

Además, la vidente también afirmó: «las cartas me dicen que sí viene un sismo. Y no es réplica de ninguno, es nuevo. Viene un sismo, viene pronto, fecha exacta no voy a decir, pero tenemos que estar preparados», complementó la tarotista.

Igualmente, no contenta con lo anterior, Vanessa Daroch se la jugó con la hora y el lugar en el que se produciría el fuerte sismo. «no será en la mañana, el color que veo es un color de atardecer. Asumo que ese día estará muy nublado o será en el atardecer, cerca de las 18.00 o 20.00 horas», lanzó la médium junto con rematar diciendo: «por los aromas que me llegan, sería en el centro-sur, porque el olor no es seco. No sería en el norte», cerró la vidente en La Hora de Jugar.