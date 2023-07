Terremoto en Gran Hermano Chile: anuncian el ingreso de un nuevo participante al reality de Chilevisión

Gran Hermano Chile sigue sorprendiendo a sus fieles seguidores que los siguen mediante Pluto TV, ya que igual que ocurrió hace unos días con la supuesta «expulsión» de Coni y Bambino, fue a través de la transmisión 24/7 que entregaron una sorprendente noticia.

Así ocurrió en horas de la tarde de este lunes, cuando Viviana, la líder de esta semana, leyó un comunicado de Gran Hermano. Este momento fue rescatado por la cuenta de Twitter «soyunfollowmas», pues la noticia se entregó de forma inesperada. Esto sin esperar a la versión estelar que se transmite de domingo a lunes a través de las pantallas de Chilevisión.

«Gran Hermano comunica que esta noche ingresará un nuevo participante. Por este motivo necesito que dejen la casa en condiciones de orden e higiene. Al tratarse de una noche especial, confío además que cada uno de ustedes se vestirá con la mejor ropa de gala y que le brindarán al compañero que se suma el recibimiento que corresponde. Muchas gracias», leyó Viviana causando la emoción de algunas participante y «caras largas» entre otros.

Las teorías tras el anuncio sobre el ingreso de un nuevo participante a Gran Hermano Chile

Tras el anuncio de hoy, los concursantes de Gran Hermano Chile rápidamente comenzaron a especular sobre la identidad de esa persona, algunos incluso lanzando teorías que podrían tener relación con alguno de ellos.

Skarleth, por ejemplo, descartó que se tratara de Pailita, su famoso expololo, diciendo: «Mi ex no se prestaría para eso, y si se prestara, sería muy inmaduro». En ese momento, Coni le respondió: «No lo necesita, sería solo para molestar. Yo, si entra mi ex, me voy».

Por otro otra parte, según indicó Radio Corazón, es importante mencionar que los seguidores de Gran Hermano Chile ya están generando sus propias teorías, siendo la más fuerte la idea de que no se trata de una persona, sino que les llevarían un perrito como mascota.

Igualmente cabe destacar que, en los últimos días, han estado circulando rumores de que la producción ya tiene preparadas a algunas figuras del mundo del espectáculo para ingresar al reality de Chilevisión.